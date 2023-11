Na jaře si to spolu rozdaly v klíčovém zápase o postup do extraligového play-off. Nyní na sebe narazily ve čtvrtfinále domácího házenkářského poháru, v obou případech se však z důležité výhry radovalo Královo Pole. Ve středu zdolalo Nové Veselí 30:22 a podruhé v řadě v českém poháru proklouzlo mezi nejlepší čtyřku, naopak pro celek z Vysočiny sen o trofeji končí.

Královopolští házenkáři (v modrém) postoupili přes Nové Veselí do semifinále domácího poháru. | Video: Deník/Jakub Tručka

V minulém ročníku se KP probojovalo do pohárového semifinále vůbec poprvé v novodobé historii, ve středu úspěšné tažení zopakovalo. „Jsme rádi, že jsme utkání zvládli, sice to bylo trochu kostrbaté, ale chutnalo nám to. Hlavně nás těší, že jsme vyhráli takhle vysokým rozdílem a nemuseli se se soupeřem nějak tahat, měli jsme duel pohlídaný. Panuje velká spokojenost, tým zaslouží pochvalu,“ usmíval se královopolský kouč Pavel Hladík.

Jeho protějšek spokojený být nemohl. Pro Nové Veselí by postup mezi nejlepší čtyřku byl obřím úspěchem, na královopolské palubovce k němu však měl daleko. „Rozhodlo, že v klíčových fázích utkání neproměníme hrozně moc střel. Naše efektivita z brankoviště byla bídná, spoustu jsme toho vyházeli. Nejsme nějaký výrazně silný tým a prostě potřebujeme vypracované šance využít. To se nám nepovedlo a kvůli tomu jsme zápas nedotáhli do vyrovnané koncovky,“ hodnotil trenér klubu z Vysočiny Jan Běloch.

Pohárové utkání následovalo ihned po konci reprezentační přestávky, na obou týmech to bylo vidět. „Šlo poznat, že jsme trochu vypadli z tempa v útoku, měli jsme tam některé nevyrovnané pasáže. Přípravná fáze nám trvala až moc dlouho, ale to tak po pauze bývá,“ podotkl Hladík.

Toho však potěšil především výkon v obranné fázi, jeho svěřenci dokázali po celé utkání držet ofenzivu soupeře na uzdě. „V obraně jsme byli dobří, ve druhém poločase jsme dostali jen deset gólů, což je proti takhle ofenzivně laděnému týmu skvělá vizitka. Výhra 30:22 je přesně výsledek pro mě, jak se dostaneme pod 24 obdržených branek, tak jsem spokojený, takže tentokrát mě kluci potěšili dvojnásob,“ chválil domácí stratég.

Konec spekulací. Modrý zůstává na střídačce Komety, co asistenti?

Brněnský celek do utkání vstupoval jako velký favorit, Nové Veselí na něj od úvodu nedokázalo najít recept a tahalo za kratší konec. „Nekoukali jsme se na to, jestli jsme outsideři nebo favoriti, to pro nás nebylo důležité, ale chtěli jsme začít důraznou obranou a těžit z připravených situací v útoku, které máme silné. Spoustu akcí jsme mohli dohrát mnohem líp, ale všude jsme byli o krok pozdě, kvůli čemuž jsme ztratili hned několik balonů. Soupeři jsme to ulehčili,“ štvalo Bělocha.

Jeho svěřenci po první půli prohrávali 12:16, po změně stran se manko ještě zdvojnásobilo. Po vyřazení z poháru se Nové Veselí musí rychle přeorientovat na extraligu, kde jej čekají náročné zápasy s Karvinou a Zubřím. „Viděl jsem tam i nějaké pozitivní věci. Věděli jsme, že musíme zátěž rozložit na víc lidí, protože program teď bude opravdu náročný a musíme být schopní odehrát všechny zápasy dobře. Abychom vyhrávali zápasy, tak musí přiložit ruku k dílu celý tým,“ upozornil hostující lodivod.

Nároční soupeři čekají i na klub z Králova Pole, po postupu však do zápasů s nimi půjde pozitivně naladěný. „Když už jsme se dostali tak daleko, tak jsme postup strašně chtěli. Po reprezentační pauze to bylo dobré, rozehráli jsme se a čekají nás teď hrozně těžké zápasy s pražskou Duklou a Plzní. Vrchol ale přijde až po nich, hodně se soustředíme na Evropu, takže teď i trochu trénujeme jinak. V EHF Cupu se totiž chceme dostat mezi nejlepší šestnáctku, to je pro nás obří motivace,“ doplnil Hladík.

KP Brno - Nové Veselí 30:22

Poločas: 16:12.

Nejlepší střelci: Kukulovski 5, Vomáčka 4, Žvak 4 - Honc 4, Krejz 4, Flajsar D. 3.

Vyloučení: 2:3. Sedmimetrové hody: 0/2:1/1.

Diváci: 250.

KP Brno: Pyško, Furman - Matsuoka, Kocich, Huska, Tóth, Flajsar R., Erbes, Vomáčka, Kukulovski, Žvak, Janda, Kolečkář, Stein, Zahradníček, Vukičevič.

Nové Veselí: Štohanzl, Schams - Flajsar J., Štěpán, Halíček, Navrátil, Popela, Flajsar D., Melichar, Duroň, Krejz, Gregorovič, Tomášek, Honc, Svoboda, Šůstek.