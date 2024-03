Sobotní domácí rozlučka se základní částí letošního ročníku nebyla pro hráče Sokola úspěšná.

V předposledním kole základní části letošního extraligového ročníku podlehli házenkáři Nového Veselí (červené dresy) na domácí palubovce Jičínu (ve žlutých dresech) rozdílem čtyř branek. | Foto: Deník/Tomáš Marek

Poslední domácí duel v základní části letošního ročníku čekal v sobotu na extraligové házenkáře Nového Veselí. Ti, již bez šance na postup do play-off, v utkání 25. kola podlehli Zubří čtyřbrankovým rozdílem 25:29.

Konečný rozdíl ve skóre sobotního utkání se zrodil během prvního poločasu. Hostující celek odskočil házenkářům Sokola do trháku v úvodní čtvrtině zápasu, který pak vydržel až do závěrečného hvizdu.

Po prohře 25:29 zůstalo Nové Veselí na devátém místě extraligové tabulky. „Zubří dnes vyhrálo zaslouženě, víc si za tím šli ve většině zápasu. Co se týče našeho výkonu, bylo samozřejmě těžké se na tento zápas dát dokupy po náročném středečním zápase, kde se nám bohužel zavřela cesta do play-off. Doufali jsme, že tenhle zápas bude vrcholem toho finále, že budeme mít dál o co hrát. Že když dnešní zápas zvládneme, že budeme mít o co hrát do posledního kola,“ sdělil kouč Veselí Jan Běloch.

A ještě dodal: „Dnes bylo Zubří lepší a zaslouženě vyhrálo. Já jsem rád, byť se nám play-off ve středu zavřelo, že i tak přišlo dost diváků, kteří nás podporovali celou dobu. Za to jim děkujeme, že za námi po celou sezonu stojí, a přeji hodně štěstí Adamovi Tomáškovi do jeho budoucího angažmá, pro kterého to dnes byl poslední domácí zápas v našem dresu.“

V závěrečném kole základní části se nadcházející sobotu Nové Veselí představí na palubovce brněnských Maloměřic.

EXTRALIGA HÁZENÉ MUŽŮ

NOVÉ VESELÍ - ZUBŘÍ 25:29

Sestava a branky Nového Veselí: Schams, Martin Štohanzl – Tomášek 7, Ogoun 5, Flajsar 3/1, Štěpán 3/1, Halíček 2, Krejz 2, Popela 1, Miroslav Štohanzl 1, Melichar 1, Bartůněk, Dlouhý, Chvátal, Jochman, Navrátil. Rozhodčí: Blanár, Valášek. Sedmimetrové hody: 3/2 – 5/4. Vyloučení: 2:3. ŽK: 2:0. Diváci: 300. Poločas: 13:17.

Další výsledky 25. kola Extraligy mužů: Frýdek-Místek – Karviná 28:33, Kopřivnice – Jičín 32:27, Lovosice – Maloměřice Brno 36:30, KP Brno – Plzeň 22:28, Hranice – Dukla Praha 28:41.

TABULKA

1. Plzeň 23 20 2 1 759:610 42

2. Karviná 23 18 2 3 674:534 38

3. Lovosice 23 16 2 5 746:662 34

4. Dukla Praha 23 14 1 8 741:668 29

5. Kopřivnice 23 14 1 8 694:654 29

6. Zubří 23 12 2 9 688:634 26

7. KP Brno 24 13 0 11 656:670 26

8. Fr.-Místek 23 10 3 10 706:676 23

9. N. VESELÍ 23 8 2 13 614:639 18

10. Jičín 23 8 1 14 645:692 17

11. Strakonice 23 4 0 19 627:757 8

12. Hranice 23 3 0 20 550:698 6

13. Maloměřice 23 2 0 21 552:758 4

Program závěrečného 26. kola základní části (sobota 9. března): Jičín – Strakonice, Maloměřice Brno – NOVÉ VESELÍ, Hranice – Plzeň, Zubří – Frýdek-Místek, Karviná – Kopřivnice, Dukla Praha – Lovosice.