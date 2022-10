A znal také příčinu herního výpadku jeho oveček. „Myslím si, že to bylo způsobené reprezentační přestávkou. Vypadli jsme během ní z rytmu, protože jsme trénovali jen v provizorním složení. Byť jsme se na to upozorňovali, abychom byli patřičně koncentrovaní, nedařilo se nám to,“ mrzelo jej.

Vydařenou několikaminutovou pasáží se ale Novému Veselí podařilo otočit na tříbrankové vedení – 15:12: „Tam přišla slabší fáze Dukly. Vždyť my jsme při našem vlastním oslabení ani jednou neinkasovali a naopak sami třikrát skórovali. To nás vrátilo zpět do hry. Byla to rozhodně naše lepší pasáž v první půli,“ usmíval se.

Posledních sedm minut úvodního poločasu však hráči Sokola neskórovali a do poločasové přestávky tak odcházeli za nepříznivého skóre 15:18. „Do skóre se prostě jen promítlo to, že jsme nehráli dobře přesilovky. Neměli jsme dobrou koncovku, skóre se tak přelévalo ze strany na stranu. Výsledek to ale asi byl spravedlivý, k vedení jsme se dostali pouze shodou okolností,“ uvědomoval si.

O poločasové přestávce tak bylo v domácí kabině poměrně živo. „Snažil jsem se kluky nabudit, hlavně tím směrem, abychom se pořádně zkoncentrovali, začali dělat to, co jsme chtěli a patřičně bojovali,“ nastínil.

Jenže prakticky celou první polovinu druhé třicetiminutovky to vypadalo, že se jeho slova minula účinkem. „Vstup do druhé půle mi přišel snad ještě horší než závěr té první. Proto jsem si musel brát třetí time-out už po nějakých pěti minutách druhého dějství,“ kroutil hlavou.

Ale pomohlo to. „Řekli jsme si nějaké další věci a postupně se naše hra začala zlepšovat. Kluci se chytli, bylo vidět, že chceme zápas více urvat. Navíc se nastartovali také diváci a kluci šli odhodlaně za vítězstvím. Dukla sice hrála špatně, ale my jsme ji k tomu našim dobrým výkonem přinutili,“ pochvaloval si lodivod celku z Vysočiny.

Nové Veselí nejen, že stáhlo čtyřbrankovou ztrátu, ale najednou si stejný náskok samo vytvořilo. „Hosté měli velký problém se proti nám prosazovat. Začali jsme dobře bránit, pár dobrých zákroků přidal gólman a najednou jsme byli výrazně lepší,“ komentoval.

Když chybělo do konce zápasu něco málo přes dvě minuty, vedl domácí mančaft už 32:28. Dukla už pak dokázala jen korigovat na rozdíl jediné branky. „Posledních dvacet minut zápasu jsme hráli skutečně dobře. Postup do čtvrtfinále jsme si podle mě zasloužili, Duklu jsme k ničemu nepouštěli,“ dodal Běloch, který pro další kolo vysněného soupeře nemá. Chtěl by ale opět hrát doma.