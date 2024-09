FOTOGALERIE/Ostře sledované derby druhého kola extraligy bylo zároveň přímým soubojem o druhé místo v tabulce. Domácí házenkáři vstoupili do utkání nadějně, ale už v průběhu prvního poločasu se projevila kvalita KP Brno. Svěřenci trenéra Pavla Hladíka si nakonec odvezli z Nového Veselí přesvědčivou výhru 34:26.

Utkání se uskutečnilo před výbornou atmosférou, kterou utvořili fanoušci obou klubů. To si pochvalovali i oba trenéři. „Pro hráče je výzva hrát v takové atmosféře, možná to některé z nás mohlo svým způsobem trošku svázat, protože náš tým je strašně mladý. Určitě spousta z nich hrála poprvé před tolika lidmi a trochu je to svazovalo,“ přemítá trenér Nového Veselí Jan Běloch.

Sokol se přesto dostal do vedení 3:1 a potom se držel na dostřel takřka dvacet minut. Jenže přišla pětibranková série favorita, který odskočil na 14:8. Navíc David Melichar inkasoval ve 22. minutě za faul přímo červenou kartu. Poločasové skóre 14:17 tak nakonec bylo úspěchem Nového Veselí.

Po změně stran se oba týmy střídaly ve skórovaní až do stavu 17:20 (36. minuta). Jenže desetiminutový totální výpadek a šňůra KP Brno 7:0 byla pro Sokol likvidační. Ten s Brňany tak prohrál už poosmé v řadě. „Náš útok nebyl největší problém. Dokázali jsme dobře narušovat přípravnou fázi soupeře, ale nedokázali dobránit situace. Nedostávali jsme se příliš do brejků, abychom si pomohli snadnými góly,“ našel příčiny porážky Běloch.

„Myslím, že jsme dostali odhadem deset jedenáct gólů v přesilovkách. To svědčí o tom, že Veselí je hrálo dobře. Zároveň mě ale mrzí, že jsme soupeře svou nedisciplinovaností pustili do takového množství přesilovek. To si musíme rozebrat. Nicméně úkol jsme splnili, zvítězili jsme před skvělým publikem vysokým rozdílem,“ zhodnotil výhru trenér KP Brno Pavel Hladík.

EXTRALIGA HÁZENÉ MUŽŮ - 2. KOLO

NOVÉ VESELÍ – KP BRNO 26:34

Góly a sestava Nového Veselí: Martin Štohanzl 1, Schams – Blašković 5/4, Šůstek 5, Popela 4, F. Tůma 4, Gregorovič 2, Štěpán 2, Krejz 1, Honc 1, Melichar 1, Domingos, Vukadinović, Koníček, Navrátil, Dlouhý. Nejvíce branek KP Brno: Moješčik 9/2, Vukićević 7, Ratkovský 5. Rozhodčí: Beňuš, Uhlíř. Sedmimetrové hody: 5/3 – 2/2. Vyloučení: 2:6. ŽK: 0:0, ČK: 22. Melichar (Nové Veselí). Poločas: 14:17.