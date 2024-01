Ten se týmu z druhého největšího města ujal v létě roku 2020. „Hned při mém příchodu jsme si stanovili jasné cíle. V extraligovém A týmu vybojovat účast v evropském poháru a hrát pravidelně play-off. To se povedlo, i když jsme na to čekali o rok déle, než jsme původně plánovali,“ usmál se Hladík.

Loňská účast ve vyřazovací části byla pro KP Brno rozhodně úspěchem. A nic na tom nezměnilo ani okamžité vyřazení ve čtvrtfinále s nakonec mistrovskou Plzní.

Letos má brněnský celek ještě vyšší ambice. Aktuální páté místo tabulky, navrch jen vinou horšího skóre, je toho důkazem. „Naším cílem je umístit se do čtvrtého místa a začínat vyřazovací fázi doma. To máme ve svých rukou, uděláme maximum pro to, abychom uspěli,“ neskrýval novoveselský kouč Králova Pole.

V evropském poháru si Brno prožilo menší zklamání, když vypadlo ve třetím kole s vícemistrem Bosny a Hercegoviny. „Vyřazení od Vogo-šči bylo hořké, ale bez hráčů, kteří vypadli, už jsme nedokázali síle soupeře čelit. V tu chvíli tak postoupil silnější tým,“ uznal.

V jihomoravské metropoli ovšem myslí především na budoucnost. „Součástí našeho plánu bylo dostat oba dorosty do nejvyšší soutěže. Zde ji dlouhodobě udržet a pokusit se připravit klub na zisk mládežnického centra,“ nastínil.

A daří se. „V mládeži jsme o rok rychlejší, protože dorostenci už hrají nejvyšší soutěž, a to i s ambicí na umístění v klidném středu tabulky,“ dodal Hladík.