Šest kol před koncem základní části letošního ročníku je čeká nesmírně důležitý duel. V sobotu od 17.00 vyzvou házenkáři Nového Veselí v domácí ZDT Aréně v rámci 21. extraligového kola celek Zubří. Jedná se přitom o vzájemný souboj dvou celků, které bojují o postup do vyřazovací části.

A ten je letos, pokud pomineme elitní čtyřku soutěže, extrémně vyrovnaný. Slovenský Prešov, aktuálně pátý, play-off hrát nebude. Šestý Frýdek-Místek a sedmé KP Brno mají dvacet bodů, následují devatenácti bodoví Zubří, Kopřivnice a Nové Veselí. A volná jsou už jen čtyři místa.

Jeden z této pětice tak bude mít smůlu. „Dá se čekat, že to bude dramatické až do posledního kola základní části. Celky od šestého do desátého místa jsou na tom prakticky stejně,“ uvědomuje si kouč Sokola Jan Běloch.

Podle něj nerozhodne pouze sportovní forma. „Vyladit ji na to pravé období je samozřejmě důležité. Půjde ovšem také o to, zvládnout ten velký tlak také po emoční stránce,“ připomíná.

Navíc v závěrečných šesti kolech základní části ještě dojde na několik vzájemných zápasů zmíněné pětice. „Ty mohou, ale třeba také nemusí hrát poměrně důležitou roli,“ přemítá.

O sobotním soupeři toho trenér Veselí ví hodně. „Zubří se vrátil do sestavy Matěj Havran, což je jejich ústřední postava do obrany. Pokud chceme uspět, musíme podat diametrálně lepší výkon než v Hranicích,“ zdůrazňuje.

A na toto konto ještě dodává. „Pokud budeme hrát na sto procent od první do šedesáté minuty, jsme schopní doma Zubří porazit a vít si ztracený bod z Hranic zpět,“ burcuje před utkáním Jan Běloch.

EXTRALIGA HÁZENÉ MUŽŮ - 21. KOLO

SOBOTA: NOVÉ VESELÍ – Zubří (17.00), Prešov – Jičín (18.00).

NEDĚLE: Plzeň – Strakonice (10.30), Lovosice – Kopřivnice, Frýdek-Místek – Maloměřice Brno (oba 17.00). Zápasy Dukla Praha – Hranice (41:26) a KP Brno – Karviná (28:28) byly předehrány už ve středu.