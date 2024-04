O NASAZENÍ A HERNÍM PROJEVU Takovým způsobem jako v pátek musíme v play-out pracovat. Tedy tak, aby se hráči zlepšovali a vytěžili jsme z toho co nejvíce do budoucna.

O ZLEPŠENÉM TÝMOVÉM POJETÍ

Těší mě, že naše hra měla v útočné fázi, stejně tak i v defenzivě, mnohem lepší parametry než v předchozích dvou zápasech.

O INDIVIDUÁLNÍCH VÝKONECH

Potěšilo mě, že ti hráči, kteří dostali více času v předchozích zápasech, potvrdili, že si z toho něco odnesli a jejich výkony byly zase o kousek lepší.

O „VÝPOMOCI“ SOUPEŘE

Měli jsme tentokrát ve hře větší klid, možná nám na to Hranice daly trošku více času. V některých situacích nás nedostupovaly včas, proto jsme to občas měli přece jenom jednodušší a dokázali toho využít.

O JEDINÉM NEGATIVU

V průběhu obou poločasů přišla pasáž, kdy jsme sice nehráli zle, ale pokaždé jsme neproměnili pět či šest střeleckých pokusů za sebou. To nás zabrzdilo a vrátilo Hranice zpátky do zápasu. Je možné, že pokud by na tyto pasáže nedošlo, mohli jsme zápas zlomit v náš prospěch a závěr by se odehrál v mnohem klidnějším duchu.