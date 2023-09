Házenkáři Nového Veselí vzdorovali mistrovské Plzni. Na výhru však dál čekají

Ani na podruhé to nevyšlo. Házenkáři extraligového Nového Veselí se nedočkali vítězství ani ve druhém kole, když v sobotu na domácí palubovce podlehli mistrovské Plzni 27:30. „Myslím si, že zápas měl dobrou úroveň, a vyhrál tým, který byl kvalitnější. Oba týmy na hřišti odváděly, co se týče přístupu a nasazení, maximum, to bylo v pořádku. Akorát my jsme měli menší kvalitu," zhodnotil utkání pro klubový web trenér Nového Veselí Jan Běloch.

Házenkáři Nového Veselí (v červeném) nestačili na Plzeň. | Foto: Deník/Tomáš Marek