V klíčové fázi sezony se dostal mladý tým do problémů. Před týdnem doma těsně podlehl Kopřivnici, která byla jedním z přímých protivníků Veselí v boji o postup do vyřazovací části. „Kopřivnice má silný kádr, ale sehráli jsme s ní dobrý zápas. Jejich kvalita ovšem byla větší, proto s trochou štěstí získali dva body,“ hodnotil Běloch.

Mnohem víc jej musela mrzet sobotní prohra o dvě branky na půdě předposledních Strakonic. Ty přitom do té doby vyhrály pouhé dva zápasy. „Jednoznačně ztráta! Nevstoupili jsme do zápasu dobře a tím, jak nyní máme užší kádr, se to na nás projevilo,“ mračil se.

VIDEO: Dívejte se na góly z prohry fotbalistů Velkého Meziříčí se Svratkou Brno

Kvůli tomu neměl lodivod Sokola moc možností ve hře něco změnit. „Klukům, na kterých naše hra stojí, se nedařilo. Kvůli odchodům, ale i zraněním nyní bohužel nemáme hlavně na spojkách jiné alternativy,“ přiznal.

Před posledními pěti zápasy základní části ztrácí celek z Vysočiny na postupové osmé místo, na němž je Frýdek-Místek, tři body.

Mockrát zaváhat už si tedy Veselí dovolit nemůže. „Před Strakonicemi jsem říkal, že je potřeba uhrát osm bodů, to tedy platí i nadále. Uvidíme, jak na tom budou naši soupeři,“ přemítal Běloch.

VIDEO: Podívejte se na góly i další šance z výhry FŠ Třebíč nad Velkou Bíteší

Jenže na jeho ovečky čekají, mimo jiné, zápasy s dvěma nejlepšími českými kluby. „Je to celkem jasně dané. Oba domácí zápasy musíme vyhrát, stejně jako na půdě posledních Maloměřic. A pak překvapit jednoho z dvojice favoritů Plzeň, Karviná,“ usmíval se.

Už zítra čeká na Nové Veselí velká výzva v podobě zápasu na palubovce vedoucí Plzně. „Na ni umíme zahrát, doma jsme s ní sehráli vyrovnaný duel. Body, které jsme nechali ve Strakonicích, musíme získat jinde,“ neskrýval Běloch.

S KÝM JEŠTĚ HRAJÍ

ST 21. 2. Plzeň (1) – NOVÉ VESELÍ

SO 24. 2. NOVÉ VESELÍ – Jičín (9)

ST 28. 2. Karviná (2) – NOVÉ VESELÍ

SO 2. 3. NOVÉ VESELÍ – Zubří (7)

SO 9. 3. Maloměřice (13) – NOVÉ VESELÍ

V závorkách je aktuální umístění soupeřů Nového Veselí, které je desáté, ve zbytku základní části.