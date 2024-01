Mysl fanoušků házené je v těchto dnech zaměřena především na probíhající mistrovství Evropy v Německu. Velké věci se ale dějí i v tuzemsku. Extraligový tým Sokol Nové Veselí oznámil, že jeho pravá spojka Adam Tomášek přestoupí po sezóně do týmu francouzské nejvyšší soutěže Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball.

Pravá spojka Nového Veselí Adam Tomášek (v červeném s číslem 55) přestoupí po sezóně do francouzského Chambéry. | Foto: Deník/Tomáš Marek

Chambéry je tradiční klub, ve kterém zanechal nesmazatelnou stopu svým povedeným angažmá bývalý reprezentant Karel Nocar. Ten dokonce s přestupem Adama Tomáška částečně pomáhal. „Komunikoval jsem jak s manažerem generálním Laurentem Munierem, tak sportovním Bertrandem Gillem,“ prozradila někdejší opora Plzně a Dukly Praha.

Pro mladého hráče je podobné angažmá velkou výzvou. „Přestup je pro Adama fantastická věc. Je to i výborná reklama pro klub, když z Nového Veselí přestupuje hráč do takového celku, jako Chambéry,“ komentoval transakci kouč Nového Veselí a český reprezentační asistent Jan Běloch.

Ten věří, že přesun z extraligy do nejvyšší francouzské soutěže nebude pro Adama Tomáška těžkým soustem. „Adam se na přestup chystal už delší dobu. Je na něj připravený a jsem přesvědčený, že to tam zvládne,“ věří Běloch.

Podobně hovoří i Nocar: „Je důležité, že Adam má příležitost jít do jedné z nejlepších lig světa. Bude denně pracovat a hrát ve větší konkurenci. Věřím, že ta příležitost, která je před Adamem, ho posune dal. V klubu mu dají na začátku čas, aby se adaptoval a posunul. Oni ví, že to ještě není hotový hráč na tuto úroveň, ale hráč s potenciálem jím být. A to jak v obraně, tak v útoku.“

Před Adamem Tomáškem je tak poslední půlrok v Novém Veselí. Trenér Běloch od něj očekává ještě lepší výkony než dosud. „On ví, že se musí neustále zlepšovat a posouvat, aby své působení v Chambéry úspěšně nastartoval. Navíc má vynikající vztah k našemu oddílu. Domnívám se, že na ten poslední půlrok to z něj naopak může všechno spadnout a doufám, že to bude jeho nejlepší půlrok u nás,“ dodává kouč.