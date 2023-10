Zvládli svou úlohu a na domácí palubovce zdolali poslední tým extraligové tabulky. Házenkáři Nového Veselí porazili Strakonice 33:27 a v devátém kole zaznamenali teprve druhou výhru v sezoně.

Házenkáři Nového Veselí (v červených dresech) si připsali teprve druhou výhru v sezoně. | Foto: Deník/Tomáš Marek

Po ní se posunuli na desátou příčku. „Teď je nejdůležitější, abychom dostali pořádnou sebedůvěru a začali stoupat tabulkou, postoupili v Českém poháru a trošku přidávali korálky na tu vítěznou šňůru. Abychom se začali prezentovat tak, jak chceme, naplnili zpátky halu a ukázali divákům, že začátek sezony byla spíš výjimka, než že je to trend,“ nabádal na klubovém webu trenér Nového Veselí Jan Běloch.

Venkovní prohry. Hokejisté Jihlavy i Třebíče na ledě soupeřů padli

Domácí už v prvním poločase vedli o šest branek 17:11. V závěru sice Strakonice snížily na rozdíl čtyř gólů, ovšem Nové Veselí opět odskočilo až na 33:27. „Gratuluji domácím k výhře. Snažili jsme se bojovat, co to šlo, ale domácí nás hodně přehráli pohybem a střelbou ze střední vzdálenosti. Tam to jejich spojkám padalo. Naproti tomu my jsme se z té střední a delší vzdálenosti nedokázali prosadit,“ pronesl hostující kouč Michal Zbíral.

Nejlepšími domácí střelci se stali se šesti zásahy Robert Halíček a Adam Tomášek. „Zápas jsem si moc užil. Myslím si, že měl dobrou atmosféru. Co mě trápí, jsou naše hluché pasáže, kterých se prostě nedokážeme vyvarovat, vlastně v obou poločasech,“ hlesl Tomášek, pravá spojka Nového Veselí.

VIDĚLI JSME: Nové Město připravilo rezervě Zbrojovky premiérovou prohru v sezoně

Trenér i přes slušný výkon viděl také nedostatky. „Myslím si, že nás hodně trápila spolupráce s pivotem soupeře. To jsme v obraně neřešili dobře, musíme se na to zaměřit, protože v tom jsme hořeli vlastně v jakékoli sestavě. To musí být určitě lepší. Ve středu nás čeká další zápas, musíme se teď dobře připravit a navazovat na toto vítězství,“ připomněl Běloch osmifinále Českého poháru, které začíná v Maloměřicích v půl sedmé večer.