Teď ještě více bolí nečekané zaváhání ve Strakonicích. Házenkáři Nového Veselí ve 23. kole extraligy rozdrtili Jičín 38:23 a notně si vylepšili náladu. V tabulce drží devátou příčku, ovšem osmý Frýdek-Místek drží lepší trumfy v rukách. „Jsem rád, že jsme podali dobrý výkon a že jsme tentokrát hráli s větším přehledem,“ těšilo trenéra Nového Veselí Jana Bělocha.

Házenkáři Nového Veselí (v červeném) porazili Jičín. | Foto: Martin Duroň/Házená Nové Veselí

Sokol odehrál ve středu solidně dohrávku na palubovce suverénního lídra Plzně (prohra o čtyři branky), ale boj o devátou příčku s Jičínem je přece jen pro mladý tým větší výzva na psychiku.

Úvod zápasu rozhodně nevypadal na exhibici, takřka osmnáct minut se Jičín držel na dostřel, ovšem domácí házenkáři byli pořád napřed. Nové Veselí pak zpevnilo obranu a trojice Tomášek, Gregorovič a Jochman zavelela k vybudování devítibrankového náskoku.

Sokol skóroval osmkrát v řadě, hosté naopak za dvanáct minut pouze jednou!

Po změně stran se obrazy hry příliš nezměnil. Hosté dokázali držet krok jen v některých pasážích a náskok nakonec narostl na konečnou patnáctigólovou výhru. „Nechytali jsme se v obraně ani útoku. Nevyšlo nám prakticky nic, propadávali jsme v obraně, v soubojích i v útoku jsme byli nedůrazní,“ shrnul nepodařený duel jičínský trenér Ondřej Šulc.

Jeho protějška mohla těšit zejména produktivita v útoku. „Gólový rozdíl asi úplně nevypovídá o rozdílu mezi týmy, ale nám se dařilo a Jičín si to musel vyžrat až do konce. My jsme se snažili se vyrotovat sestavu a jsem hodně rád, že každý, kdo do zápasu naskočil, tak přinesl něco pozitivního, a že hráči z lavičky výkon udrželi,“ dodal Běloch.