/GALERIE, VIDEO/ Krutá porážka. Čeští házenkáři prohráli v Mnichově i své druhé utkání na mistrovství Evropy. Po prohře o tři branky s Portugalskem tak mají smutnou jistotu, že po pondělním duelu s Řeckem dějiště šampionátu opustí. „Takový je sport,“ hlesl smutně po utkání Jakub Štěrba, se čtyřmi přesnými trefami třetí nejlepší střelec týmu v duelu.

Křídelník Jakub Štěrba (v červeném) zaznamenal během utkání české reprezentace na EURO 2024 v Mnichově proti Portugalsku čtyři branky. Porážce tím však zabránit nedokázal. | Foto: Česká házená/Ivo Dudek

Střetnutí kdo s koho českým házenkářům vůbec nevyšlo. Už v poločase nabrali šestibrankovou ztrátu, kterou přes enormní snahu ve druhé části už vymazat nedokázali.

Defenzíva fungovala poměrně spolehlivě, ale ten útok… Češi například neproměnili pět ze sedmi vybojovaných sedmiček. „To nás může nejvíce mrzet,“ souhlasí křídelník české reprezentace Jakub Štěrba. „V tomto směru jsme neobstáli. Kdybychom zlepšili úspěšnost naší střelbu, ze které jsme vypadli ve druhém poločase předchozího utkání s Dánskem, a proti Portugalsku jsme na to navázali, mohlo to dopadnout jinak.“

Právě na proměňování svých střeleckých příležitostí reprezentace umřela v prvním zápase s Dánskem. A proti Portugalsku to zopakovala. „Myslím si, že jsme nehráli zase tak špatně, vytvářeli jsme si dobré šance,“ vypráví Štěrba. „Takový je ale sport, bohužel. Musíme také uznat, že soupeř byl velmi dobrý a možná si to vítězství zasloužil více.“

To byl zmar. Čeští házenkáři padli i s Portugalskem, na Euru končí

Po prvním poločase bylo téměř rozhodnuto. Svěřenci trenéra Sabateho v této třicetiminutovce neproměnili ani jednu ze čtyř nařízených sedmiček. Nezvládli tíhu okamžiku? „Nemyslím si, že by kluci byli nervózní,“ přemýšlí Štěrba. „I já jsem možná mohl jít na sedmičku dřív. V klubu je ale nyní neházím, takže to nemám tolik v ruce, což jiní kluci mají. Bohužel jsme si na tom vylámali zuby. Tak to prostě někdy je,“ krčí bezmocně rameny.

Sám se nakonec ve druhém poločase po pěti nezdarech kolegů na čáru sedmimetrového hodu postavil – a proměnil. Současný hráč ASV Hamm-Westfalen zaznamenal v duelu čtyři branky a byl třetím nejlepší střelcem Čechů. „Osobně mám klidně vlastní střelbu jedna pět, hlavně když se vyhraje. Mám to takto nastavené i v klubu. Samozřejmě je hezké, že jsem dal čtyři góly, ale když to nevedlo k vítězství, tak mě to ani moc netěší,“ odmítl chválu bývalý hráč Sokola Nové Veselí.

Jakub Štěrba o utkání s Řeckem:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Přes již zřejmý konec na turnaji Štěrba ani jeho spoluhráči před posledním duelem skupiny předskupiny nic nebalí. V pondělí proti Řecku touží po alespoň jednom úspěchu na šampionátu. „Jak jsem již říkal, je to prostě sport. Jsem rád, že si mohu na šampionátu zahrát. Jestli budu znovu hrát, dám do toho všechno. Abychom se aspoň trošku odměnili fanouškům, kteří nám tady fandí,“ uzavírá smutné povídání.

Duel Česko – Řecko se hraje v pondělí patnáctého ledna od osmnácti hodin.