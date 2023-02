V pokročilé fázi sezony, obzvlášť, pokud mužstvo bojuje o postup do play-off, je každý zápas důležitý. Své o tom dobře vědí i v Novém Veselí. „Pokud chceme naše postavení udržet, nebo jej dokonce ještě vylepšit, musíme zápasy, které nás nyní čekají, zvládat,“ tvrdil ještě před sobotní jasnou výhrou kouč Sokola Jan Běloch.

Vzhledem k plnění reprezentačních povinností spousty svých hráčů měl v lednovém přípravném období k dispozici kompletní kádr až v posledním týdnu před utkáním. „Nebyl to pro nás jednoduchý zápas,“ přiznal.

Navíc Strakonice potvrdily to, co o nich trenér klubu z Vysočiny dobře věděl. „Jen se ukázalo, kde jsou jejich silné stránky. Ten mančaft se jen tak nevzdá a i když jsme odskočili už na rozdíl šesti branek, dokázal se soupeř do zápasu vrátit,“ vysekl Jihočechům poklonu.

Definitivně jeho svěřenci zlomili dvanáctý celek tabulky až vydařenou šňůrou od 45. do 51. minuty, kdy z vedení 20:17 odskočili na rozhodující náskok 25:18.

Podobně to viděl také šéf lavičky domácích. „Tam se zápas opravdu zlomil, ale měli jsme trošku štěstí v tom, že předtím Strakonice neproměnily trhák,“ komentoval.

Menší sehranost po „rozlétané“ přípravě ovšem na házenkářích Sokola byla znát. „Potřebujeme být chvíli pohromadě, znovu posílit součinnost v naší hře tak, aby si některé věci zase sedly,“ zdůraznil Běloch.

Ještě ne úplně ideální souhru nahradily lepší individuální činnosti, na nichž ve Veselí zapracovali. „Myslím, že to bylo vidět. Jinak byly v naší hře pasáže dobré, ale i ty hlušší. Dobré byly prostřední části obou poločasů, kdy jsme pokaždé přidali na agresivitě a soupeři odskočili,“ těšilo jej.

Zisk dvou bodů postrčil Nové Veselí na osmé místo. Postup do play-off však zaručuje i příčka pod ním, slovenský Prešov se totiž vyřazovací části nezúčastní. „Příprava nebyla jednoduchá, proto jsme rádi, že jsme sezonu úspěšně rozjeli. Na výhru nad Strakonicemi budeme chtít navázat,“ hodnotilo levé křídlo Sokola Ondřej Štěpán.

Také v následujících třech kolech budou hráči Nového Veselí plnit roli favorita. V sobotu odpoledne se představí na palubovce posledních Hranic. Týden na to doma hostí taktéž o play-off bojující Zubří. A předposlední únorovou sobotu uzavřou tento blok dopoledním výjezdem do haly předposledních Maloměřic. Budou maximálně úspěšní?