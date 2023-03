Měli už pomyslné dva mečboly, ani jeden z nich ale nevyužili. O tom, zda extraligoví házenkáři postoupí do vyřazovací části tohoto ročníku se tak rozhodne až v posledním kole, kdy je v přímém souboji o play-off vyzve KP Brno.

Sobotní soupeř Sokola v předposledním kole základní části patřil do kategorie nejtěžších. Druhé Lovosice v ZDT Aréně od začátku zápasu ukazovaly, že nepatří do české špičky náhodou. „Největší rozdíl mezi oběma týmy je ve zkušenostech,“ neskrýval po domácí prohře 26:27 kouč Sokola Jan Běloch.

O tom ostatně hovořil už před utkáním. „Lovosice mají více zkušených hráčů, kteří dokážou být těmi rozdílovými v klíčových okamžicích zápasů,“ poznamenal.

Ačkoliv byli od první minuty Severočeši neustále ve vedení, držel s nimi celek z Vysočiny krok. „Naší dobrou obranou jsme Lovosice tlačili k chybám. To bylo naším cílem, abychom jim to co nejvíce znepříjemnili,“ přiznal kormidelník Veselí.

V rozhodujících okamžicích zápasu se rozdíl ve zkušenostech opravdu projevil. Šest minut před koncem, za stavu 23:23, Lovosice tříbrankovou šňůrou domácím utekly. „Bohužel jsme byli v klíčových okamžicích asi trochu nervózní a projevil se zmiňovaný rozdíl ve zkušenostech,“ přemítal.

Výkon svých svěřenců ale jinak trenér Sokola spíše ocenil. „Myslím, že jsme ten zápas nezvládli špatně, jen nám možná chyběla troška toho pověstného štěstí,“ pousmál se.

A nejen to. „V první půli několikrát také chladnější hlava, kdy jsme mohli vystřelit na prázdnou branku nebo jít do trháku, ale místo toho jsme vyrobili zbytečné chyby. Ten krůček nám chyběl,“ dodal Běloch.

TABULKA

1. Plzeň 25 22 1 2 876:670 45

2. Lovosice 25 22 0 3 830:713 44

3. Karviná 25 18 3 4 763:677 39

4. Dukla Praha 25 17 1 7 825:754 35

5. Prešov 24 14 3 7 748:650 31

6. Frýdek-Místek 25 12 0 13 742:729 24

7. Kopřivnice 25 11 1 13 770:762 23

8. NOVÉ VESELÍ 25 9 5 11 658:681 23

9. KP Brno 25 9 4 12 673:677 22

10. Jičín 25 11 0 14 701:713 22

11. Zubří 24 10 1 13 682:678 21

12. Strakonice 25 5 1 19 655:831 11

13. Maloměřice 25 3 0 22 631:800 6

14. Hranice 25 0 2 23 615:834 2