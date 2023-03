Jeho svěřenci tahali po celých šedesát minut za kratší konec provazu. „Nedokázali jsme se opřít jeden o druhého a dělali samá špatná rozhodnutí,“ zlobil se.

O kvalitě defenzivní vozby celku z Vysočiny v sobotu jasně vypovídal počet inkasovaných branek. „Naše obranná hra byla velice špatná. Nedokázali jsme být kompaktní a když už jsme se dostali do souboje jeden na jednoho, tak jsme ho většinou prohráli,“ stýskal si kormidelník Sokola.

Ani směrem dopředu to však nebyla od Nového Veselí žádná hitparáda. „Neměli jsme dobrý přechod do útoku. Soupeř si vybudoval nějaký náskok, který mu dal klid. Náš postupný útok byl, hlavně v první půli, velice čitelný. Hráli jsme až příliš jednoduše a myslím, že pro Kopřivnici pak nebyl problém nás ubránit,“ všiml si.

Hosté se dostávali ke střelbě z těžkých pozic, kdy měli minimální úspěšnost. „Do zápasu jsme se vraceli jenom tím, že jsme dokázali dát góly z rychlých útoků, kterých jsme dali relativně dost. Ovšem stejně tak jsme jich hodně obdrželi, takže jsme v podstatě neměli šanci na úspěch,“ popisoval.

Výkon, který mančaft z městyse na Vysočině podal, byl pro jeho trenéra zklamáním. „Určitě jsem čekal, že podáme lepší výkon. Někdy jsou ale dny, kdy se to nesejde, a nám se přesně toto stalo v sobotu. Nedokázali jsme se opřít o žádný silný bod v našem výkonu. Komplexně šlo o špatný výkon, individuálně, ale i týmově,“ komentoval Běloch.

Okamžitě ale dodal. „Musíme se z toho rychle oklepat, není čas se v nepodařeném utkání nějak dlouho patlat. Čekají nás ještě dva zápasy do konce základní části, pořád máme vše ve svých rukách,“ zdůraznil.

Na druhou stranu musel trenér Sokola vysoce ocenit výkon, jaký podali hráči Kopřivnice. „Mohl jsem jim jen pogratulovat. Předvedli dobrý výkon a vítězství si jednoznačně zasloužili. Naopak my jsme vůbec nedosáhli úrovně, na kterou máme,“ uznal.

V rozhodující fázi sezony se na výkonech Nového Veselí může projevovat ještě jeden ne nepodstatný faktor. „Už jde do tuhého a na některé naše kluky možná dopadá tíha okamžiku. Řada z nich nemá s ničím podobným žádnou zkušenost. Naproti tomu třeba Kopřivnice má zkušený tým, takže někteří její hráči se nyní cítí jako ryba ve vodě,“ podotkl.

Dvě kola před koncem drží Nové Veselí postupovou osmou příčku. Na nejbližší pronásledovatele má náskok tří bodů. „Situace se změnila v tom, že se do hry vrátil Jičín, naopak Brno nám neodskočilo. My víme, že jedno vítězství nám stačí k jistotě postupu, v tom je situace stále stejná,“ hodnotil.

Už v sobotu si může Veselí postup do play-off pojistit. Proti druhým Lovosicím to ale bude náročný úkol. „Pokud budeme chtít uspět, nemůžeme opakovat náš sobotní výkon. Doufám, že to byla jen výjimka, kterou odčiníme,“ dodal Běloch.