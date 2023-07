Trenére, sezona skončila začátkem května. Nyní se tedy s odstupem můžeme ohlédnout za jarní částí soutěže a hlavně play-out. Tuto část jste dokončili s bilancí pěti výher a tří proher. Jak jste byl spokojený s těmito výsledky?

S výsledky v play-out spokojení nejsme. Dali jsme si za cíl tuto část soutěže vyhrát. Měli jsme tam však i nějaké dílčí cíle, které se týkaly hry, a s těmi jsme byli spokojenější. Velký prostor dostalo hodně mladých hráčů, takže z toho pohledu jsme cíl splnili. Ale základní ambici, vyhnout se play-out, se splnit nepodařilo. Celkové hodnocení tedy nemůže být pozitivní.

Jak byste zhodnotil předsezónní posily a jejich přínos týmu?

Před sezonou vlastně přišli pouze Akos Bendicsek a Marian Hajko, dvojice zahraničních hráčů, kteří nás měli posílit primárně na postu spojek. V průběhu sezony měli oba dva určitě výkyvy, občas to bylo dobré, občas to naopak bylo o dost slabší. Dokázali nám v některých úsecích pomoci, ale čekali jsme ještě o trochu více. Mysleli jsme si, že nám dokáží pomoci výraznějším způsobem při postupu do play-off, což se nám bohužel nepodařilo.

Budou v týmu i nadále pokračovat?

S oběma hráči jsme se domluvili, že si po sezoně budou hledat nové angažmá. Poděkovali jsme jim a myslím, že v klubu odvedli dobrou práci. Nám však dorostlo několik mladých hráčů na jejich pozice a my jsme přesvědčení, že musíme jít cestou našich vlastních odchovanců.

Ve Vrchovině úroveň divize příliš neznají, přesto hodlají hrát na špici tabulky

Pokud jde o další hráče, jak byste ohodnotil jejich výkony a přístup v trénincích a zápasech?

Myslím si, že tým pracoval v průběhu sezony dobře, a někam jsme se posunuli. Dělali jsme postupné kroky, ale nezvládli jsme bohužel ten poslední, abychom sezonu uzavřeli jako úspěšnou. Měli jsme v základní části šanci ve čtyřech posledních kolech, abychom dotáhli postup do play-off. Potřebovali jsme jednou vyhrát, ale bohužel jsme to nezvládli.

Co individuální růst mladých hráčů, kterých je v kádru většina?

Myslím, že po individuální stránce hráči udělali pokrok. Do budoucna ale určitě musíme zapracovat na mentální stránce, abychom byli silnější, a dokázali zvládat klíčové okamžiky, které jsme letos nezvládli.

Už v průběhu minulé sezony dostalo v extralize šanci nastoupit několik hráčů staršího dorostu. Co jste říkal na jejich výkony a jak to bude s jejich přechodem do A-týmu?

Mladí hráči splnili to, co jsme od nich očekávali. Každý hráč, který přišel z dorostu, tak v týmu našel svoji roli, a dokázal nám pokaždé pomoci. V průběhu sezony, když nám pak vypadávali hráči, jsme možná zapojovali ještě více hráčů z dorostu, než jsme sami čekali. Vždy, když tito chlapci nastoupili, byli týmu nápomocní, a byli jsme s jejich přínosem spokojení.

Ale asi sotva mohli tým dotáhnout do play-off…

Abychom měli v minulém ročníku lepší výsledky v průběhu sezony, to bylo spíše o těch starších, zkušenějších hráčích. A pokud jde o hráče ročníku 2004, kteří už přechází do mužské kategorie, tak ty vlastně máme už skoro všechny podepsané do týmu. Zapojí se tak do přípravy s A-týmem a doufáme, že jej nejen doplní, protože je nebereme jako doplnění, ale také posílí, a mužstvo bude mít svou kvalitu a hráči naváží na své výkony a výsledky v dorostenecké kategorii.

Jaký byl program mužstva po skončení soutěže?

Po skončení play-out jsme měli jeden týden volno, na který jsme navázali třemi týdny, kde jsme se věnovali primárně fyzické stránce a silové přípravě. Začali jsme tím vlastně už budovat přípravu na příští sezonu. Dá se říci, že už v průběhu play-out jsme hodně věcí přizpůsobovali tak, abychom byli dobře nachystaní na začátek příští sezony a abychom hráče co nejvíce připravili a posunuli. Celé toto období pro nás bylo možností udělat velký výkonnostní krok dopředu.

Šimáček divizi nepodceňuje, trenéři Bíteše, Staré Říše i Speřic čekají progres

Předpokládám, že po skončené tohoto úvodního bloku dostali hráči individuální plány?

Ano. Hráči poté dostali na tři následující týdny volno, po němž zahájili individuální přípravu. V pátek čtrnáctého července se pak zase sejdeme a odstartujeme společnou přípravu. Celé toto období musíme velmi dobře využít pro to, abychom byli co nejlépe připravení a dokázali splnit cíle, o kterých jsem mluvil předtím.

Mohou se fanoušci v létě těšit opět na nějaké zajímavé přátelské zápasy či turnaje?

Určitě ano. Bude nás čekat tradiční domácí turnaj Memoriál Josefa Smékala, tam opět očekáváme zahraniční účast. Dále například generálka před začátkem extraligy s atraktivním soupeřem z Maďarska, ale i další akce. Veškeré podrobnosti určitě budeme představovat postupně a nebudu tady teď všechno vyzrazovat dopředu.

Když už se zaměříme na následující extraligovou sezonu. Už je jasno o složení kádru?

Složení kádru je v podstatě hotové. Myslím, že jednu posilu už jsme představili, a to navrátilce Davida Šůstka. Další posily pak budou z řad našich dorostenců. Dva odcházející hráče už jsem zmiňoval, a zbytku kádru různě prodlužuje smlouvy. Postupně budeme posily a podpisy představovat na našich sociálních sítích, doufám tedy, že se fanoušci mohou těšit, že kádr bude v mých očích silnější, než byl tuto sezonu a také doufám, že to bude znát na výsledcích a herním projevu celého týmu.

Jaké tedy budou cíle do další sezony?

Cíle musí být vyšší, než byly v předcházející sezoně. Loni bylo cílem play-off, takže v příští sezoně se určitě budeme snažit, abychom do této části postoupili, a to z co nejlepší pozice. Musíme se v tabulce posunout nahoru. Jestliže si tady říkáme, že nějakým způsobem pracujeme a chceme být každý týden o krok dál, tak prostě příští rok už to musí být vidět. Tým a hráči spolu byli déle, měli jsme větší možnost ho poskládat, měli jsme na to více času a musí se to projevit na výsledcích.

PODZIM 2023 NOVÉHO VESELÍ V EXTRALIZE

1. Dukla – N. VESELÍ ⋌2. – 3. 9.

2. N. VESELÍ – Plzeň⋌9. 9., 17.00

3. KP Brno – N. VESELÍ ⋌16. – 17. 9.

4. N. VESELÍ – Hranice⋌23. 9., 17.00

5. Lovosice – N. VESELÍ ⋌28. 9.

6. volný los⋌30. 9.

7. N. VESELÍ – Fr.-Místek⋌7. 10., 17.00

8. Kopřivnice – N. VESELÍ ⋌14. – 15. 10.

9. N. VESELÍ – Strakonice⋌21. 10., 17.00

10. Jičín – N. VESELÍ⋌28. – 29. 10.

11. N. VESELÍ – Karviná⋌11. 11., 17.00

12. Zubří – N. VESELÍ ⋌15. 11.

13. N. VESELÍ – Maloměřice⋌18. 11., 17.00



U venkovních zápasů Nového Veselí v podzimní části budou termíny a časy upřesněny.