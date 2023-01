Už tuto sobotu odstartují házenkáři Nového Veselí druhou polovinu letošního extraligového ročníku. Měsíční přípravu narušila celku z Vysočiny absence řady reprezentantů. „Je to samozřejmě komplikace, ale na druhou stranu je to pro nás velké ocenění,“ přiznal trenér Sokola Jan Běloch.

Nové Veselí se už stalo mezi českou házenkářskou elitou pojmem. Především co se kvalitní práce s mládeží týká. Během lednové přestávky tak spousta hráčů extraligového áčka, ale ještě více dorostenců plnilo reprezentační povinnosti.

Příprava klubu, který usiluje o postup do play-off, nic jednoduchého. „Ti hráči, co nám tu zůstali, pracovali velmi dobře. Více jsme se zaměřili na jejich individuální činnosti, na což v průběhu sezony nebývá tolik času,“ popisoval kouč Veselí.

Nyní má poslední týden, kdy už má mužstvo pohromadě, aby vyladil formu na sobotní start do posledních osmi kol základní části. „Blíží se vrchol sezony, snad bude naše forma načasovaná na správné období,“ doufal.

Na množství reprezentantů v týmu nazíral dvojím pohledem. „Z hlediska přípravy je to samozřejmě problematické. Na druhou stranu jsem za nominace našich hráčů moc rád. Je naším cílem, aby se naši hráči dostávali do reprezentačních výběrů,“ neskrýval Běloch.

A hned také prozradil proč. „Sbírají tam nové zkušenosti, což se nám vrátí. Jejich absence může tým na chvíli poznamenat, trošku rozhodí zažité návyky, ale dlouhodobě je to jen a jen pozitivní.“

Během uplynulého týdne odehráli házenkáři tři přípravná utkání. ŠKP Bratislava doma zdolali 28:25, s rakouským celkem Westwien dvakrát prohráli. Ve Vídni 23:29, ve Veselí pak 28:31.

Říká se, že výsledky v přípravě nejsou až tak důležité. S tím ovšem lodivod Nového Veselí moc nesouhlasil. „Nemyslím si to. My se musíme naučit, že chceme zvládat do vítězného konce každý zápas a je jedno, zda jde o přípravu či mistrovský duel,“ zdůraznil.

Proti slovenskému celku dostalo velkou příležitost dravé mládí. „Dali jsme šanci dorostencům. Snad osm kluků bylo z ročníku 2004, nejstarším na hřišti byl Martin Štohanzl, ročník 2000. Na to, že ještě v neděli byla půlka mančaftu na srazu reprezentace a v úterý už hráli proti Bratislavě, se ukázali v dobrém světle. Proti kvalitnímu celku ze slovenské extraligy určitě nezahráli na maximum svých možností, přesto se dobře prezentovali a zápas dovedli do vítězného konce. Ti kluci ukázali, že do příštích let s nimi můžeme počítat, což je velké pozitivum,“ pochvaloval si Běloch.

S utkáním ve Vídni však moc spokojený nebyl. „Vídeň je druhá v rakouské nejvyšší soutěži, která je podle mého na vyšší úrovni než ta naše. Bylo znát, že jsme se jako tým sešli až ve Vídni, nebyl to od nás dobrý výkon,“ nešetřil kritikou.

V domácím prostředí pak v odvetě přišla také prohra, ale herní projev Sokola už vypadal lépe. „Svědčí o tom i to, že soupeř podal lepší výkon než v prvním duelu, přesto byl rozdíl ve skóre poloviční. Nebyl jsem zcela spokojený, to určitě ne, ale naše hra se mi líbila mnohem více než ve Vídni,“ komentoval.

Start do druhé poloviny sezony zahájí házenkáři Nového Veselí sobotním utkáním 19. kola, kdy doma od 17.00 hostí Strakonice.

Co ještě potřebují vyladit? „Určitě přepínání do rychlého útoku, aby hráči volili správná rozhodnutí. A pak také rychlý návrat do obrany. Ale budeme pracovat na všem. V přípravě byli všichni rozlétaní, na hru šest na šest nebyl moc prostor, proto se ještě budeme věnovat systémovým věcem,“ sdělil trenér.

Na cíl v podobě postupu do play-off nyní házenkáři Sokola ztrácí jediný bod. Klíč prý leží v úvodních čtyřech utkáních ze zbývajících osmi v základní části. „Ano, ta budou zásadní. Hrajeme se třemi týmy, které jsou v tabulce pod námi a doma se Zubřím, které je na naší úrovni. Po nich si řekneme, jaká je naše výchozí pozice a kam míříme. Budeme se dívat především sami na sebe, v soutěži je spousta vyrovnaných týmů,“ přemítal Běloch.

EXTRALIGA HÁZENÉ - ZBÝVAJÍCÍ ZÁPASY NOVÉHO VESELÍ

NOVÉ VESELÍ – Strakonice ⋌28. 1., 17.00

Hranice – NOVÉ VESELÍ ⋌4. 2., 17.30

NOVÉ VESELÍ – Zubří ⋌11. 2., 17.00

Maloměřice – NOVÉ VESELÍ ⋌18. 2., 10.30

NOVÉ VESELÍ – Karviná ⋌22. 2., 19.30

Kopřivnice – NOVÉ VESELÍ ⋌25. 2., 18.00

NOVÉ VESELÍ – Lovosice ⋌4. 3., 17.00

KP Brno – NOVÉ VESELÍ ⋌18. 3., 18.00