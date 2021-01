Ingredience: 300 g mouky z červené čočky, 140 g třtinového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 vejce, 120 g másla, 100 g kvalitní čokolády (70% a víc), ½ lžičky sody, špetka soli.

Postup: Změklé máslo vyšlehejte s cukrem a vanilkovým cukrem do pěny. Přidejte vejce, špetku soli a rozpuštěnou polovinu čokolády a zašlehejte. Na závěr vmíchejte mouku smíchanou se sodou a nadrobno nasekaný zbytek čokolády. Z těsta tvořte na plech vyložený pečicím papírem malé sušenky a pečte na 175 °C asi 8 minut.

Čočkové muffiny s karamelem

Ingredience: 200 g mouky z červené čočky, 120 g moučkového cukru, 200 g másla, 2 vejce, 130 ml mléka, lžíce kakaa, 1 prášek do pečiva, 6 karamelek.

Postup: Žloutky vyšlehejte s cukrem a změklým máslem do pěny. Postupně přidávejte kakao, vlažné mléko a mouku smíchanou s práškem do pečiva. Nakonec vmíchejte nadrobno nasekané karamelky a tuhý sníh z bílků. Těsto rozdělte do formiček na muffiny a pečte na 170 °C asi 20 minut. Hotové muffiny můžete ozdobit karamelovým krémem a čerstvým ovocem.

Limetkové skleničky

Ingredience: 2 limetky, 250 g mascarpone, 200 ml smetany ke šlehání, 20 g másla, 100 g ovesných vloček, 100 g sušenek nebo tvrdých vánočních perníků, 1 vanilkový cukr, 1 lžíce třtinového cukru.

Postup: Vločky opražte na másle, přidejte třtinový cukr a za stálého míchání zahřívejte. Vmíchejte nahrubo nastrouhané sušenky nebo perníky a odstavte z plotny. Smetanu ušlehejte do tuha a vmíchejte do ní mascarpone spolu s vanilkovým cukrem. Postupně přidávejte šťávu a najemno nastrouhanou kůru z limetek, až do správné kyselosti. Do skleniček postupně vrstvěte vločky a krém a před podáváním nechte vychladit.

Sýrové muffiny

Ingredience: 150 g nastrouhané mozzarelly, 3 vejce, 3 lžíce černé čočky, 4 lžíce kokosové mouky, 1 lžíce česnekového koření, 150 ml vody, jedlé klíčky na ozdobu.

Postup: Čočku propláchněte a krátce povařte. V misce rozšlehejte vejce, přidejte vychladlou čočku, mouku, mozzarellu a koření a postupně přidávejte vodu. Těsto musí být tekuté. Naplňte formičky na muffiny a pečte na 180 °C asi 30 minut dozlatova. Vychladlé muffiny ozdobte jedlými klíčky.

Pěna z červené čočky

Ingredience (na 4 porce): 120 g červené čočky, 100 g mrkve, 50 g Ramy, 1 stonek řapíkatého celeru, 3 šalotky, 800 ml vody, 200 ml smetany na šlehání, 3 stonky plocholisté petržele, sůl, pepř, muškátový oříšek.

Postup: Čočku důkladně propereme v míse. Mrkev a šalotku oloupeme, řapíkatý celer zbavíme vláken a vše nakrájíme na jemné kostičky. V hrnci rozpustíme Ramu a chvilku počkáme, až se odpaří tekutina. Vložíme zeleninu a orestujeme do světle hnědé barvy. Vlijeme vodu, přidáme propranou čočku a dva stonky petržele. Osolíme, opepříme a ochutíme muškátovým oříškem. Vaříme, dokud čočka není skoro měkká. Poté odlijeme část vývaru a vyjmeme stonky petržele. Čočku rozmixujeme do hladkého krému. Slitým vývarem naředíme a necháme odpočinout. Smetanu vyšleháme do husté šlehačky a těsně před podáváním zlehka vpravíme do krému.

Klasická čočka na kyselo

Ingredience: čočka 250 g, cibule 1 ks, mouka 1 lžíce, olej 1 lžíce, ocet 3 lžíce, cukr podle chuti, sůl, pepř, nové koření (3 kusy), bobkový list (3 listy).

Postup: Čočku namočte asi na 2 hodiny, slijte z ní vodu a uvařte spolu s bobkovým listem a novým kořením doměkka podle návodu na obalu (obvykle okolo 30 minut). Slijte vodu, čočku sceďte a nechte jednu mističku vývaru z čočky stranou. Na oleji si opečte cibulku, zasypte jednou lžící mouky, dobře orestujte, zalijte 1 dcl zeleninového vývaru,

dobře provařte. Přisypte čočku, dobře osolte, opepřete a okyselte octem. Pokud se čočka zdá být příliš suchá, podlijte ještě vývarem z čočky a provařte. Pokud je čočka příliš kyselá, stačí ji trochu dosladit cukrem.

Škvarkové pagáčky

Ingredience: cukr 2 lžičky, mléko 200 ml, droždí 30 g, hladká mouka 500 g, sádlo 100 g, škvarky 250 g, žloutek 2 ks, sůl 2 lžičky, čerstvě namletý pepř, vejce na potření

Postup: Mléko ohřejte. Rozpusťte sádlo. Do misky rozdrobte droždí, přidejte 2 lžičky cukru, 2 lžíce hladké mouky a zalijte asi 50 ml vlažného mléka, které jste si ohřáli, rozmíchejte vidličkou. Nechte vzejít kvásek, bude to trvat asi 15 minut. Do mísy nasypte mouku, smíchejte se solí a trochou pepře. Uprostřed vytvořte důlek a vlijte do něj zbylé mléko a žloutky. Větší část škvarků nakrájejte najemno, druhou část nakrájejte nahrubo. Přidejte do mísy s moukou. Dále do mísy nalijte zchladlé sádlo, vzešlý kvásek a důkladně propracujte. Hladké těsto nechte v míse, zakryjte utěrkou a na teplém místě nechte hodinu kynout. Během kynutí propracujte. Vykynuté těsto rozválejte na pomoučené pracovní ploše na plát silný asi 1 cm. Pomocí skleničky vykrájejte kolečka. Pagáče rozprostřete na plech vyložený pečicím papírem. Troubu předehřejte na 190 stupňů. Pagáče nechte 10 minut kynout na plechu, poté povrch přejeďte rádýlkem nebo vidličkou a potřete rozšlehaným vejcem. Vložte do trouby a pečte 20 minut dozlatova.

Tvarohové tyčinky

Ingredience: 250 g tvarohu, 250 g ztuženého tuku, 350 g hladké špaldové mouky, 3 lžíce šlehačky, 1 vejce, sůl, kmín, hrubá sůl na posypání, mák.

Postup: Tuk nastrouhejte, přidejte tvaroh, mouku, šlehačku a trošku soli a vypracujte hladké těsto. Na pomoučeném vále těsto rovnoměrně rozválejte a potřete rozšlehaným vejcem. Posypte nahrubo mletou solí a podle chuti kmínem, mákem nebo libovolným kořením. Těsto rozkrájejte na tyčinky a pečte ve vyhřáté troubě na 180 °C dozlatova.