Striktní vyznavači zdravého stravování nebo ti, kteří chtějí pro sebe něco udělat, ani v takovém období neporušují nastavená pravidla, která zvolili z různých důvodů. V poslední době je hojně rozšířené stravování Low Carb (LC) a cukrfree. Low Carb nebo také LCHF (Low Carb High Fat) je anglické označení způsobu stravy, kdy je oproti běžným výživovým doporučením výrazně snížen příjem sacharidů a naopak jsou navýšeny tuky. Můžete se setkat i s názvem nízkosacharidové stravování. Cukrfree může pomoci zbavit se závislosti na cukru, zlepšit koncentraci, přinést více energie nebo korigovat neovladatelné chutě. Není to ani tak dieta jako životní styl a důkaz, že život bez cukru může být dlouhodobě udržitelný. Oba způsoby mohou výrazně pomoci se zdravotními obtížemi.

Dělám to pro sebe

Anna Strapáčová z Dřítně, které je 34 let, vyzkoušela nejdříve cukrfree a následně přešla k LC. Rozhodla se kvůli zdravotním problémům. „Někdy v březnu, dubnu se mi zhoršila alergie na roztoče a pyly a dostala jsem se až do fáze astmatu, kdy jsem skončila na antibiotikách, Ventolinu a dalších lécích. Chemii ani léky ráda nemám, a tak jsem se rozhodla s tím něco udělat jinou cestou. Známá mi poradila, ať si přečtu něco o cukr-free a že by mi změna stravy mohla problém vyřešit. Nevěřila jsem tomu, ale změna a úleva nakonec opravdu přišly,“ říká Anna.

Dříve ji také skoro po každém jídle, které snědla, trápily bolesti břicha. Díky LC stravě, kterou drží od května, to přešlo. Basu s ní drží i manžel, který zhubl devět kilo. Anna neřešila tolik váhu jako zdravotní problémy. Letošní Vánoce byly její první na LC. Dětem upekla klasické cukroví, s třtinovým cukrem a špaldovou moukou. Pro sebe a manžela objevila recepty na LC cukroví. Tradiční salát byl pro ni premiéra, když místo brambor byly kedlubny a řízky obalila v lahůdkovém droždí. „Od přechodu na LC jsem se naučila říkat ne i na návštěvách u rodiny, kde na to nebyli zvyklí. Dělám to pro sebe, své tělo. Beru to jako životní styl, není to pro mě trest, naopak. S novým rokem mám v plánu vyzkoušet i Whole30,“ uvádí Anna.

Netrpím

Šestačtyřicetiletá Mirka Vavrušková z Vodňan začala v určitém věku přibírat na váze, i když stravu ani způsob života nezměnila. Musela kupovat oblečení větší velikosti, což pro ni nebylo příjemné. Začala tedy více cvičit, poměrně náročným způsobem, ale nepomáhalo to. Na rozdíl od Anny jí šlo hlavně o to zbavit se nechtěných kilogramů. „O LC stravě jsem se dozvěděla od kamaráda, a když jsem zjistila, v čem spočívá, docela mě to nadchlo. Maso, zeleninu i mléčné výrobky mám ráda,“ vysvětluje Mirka. Nemá pocit, že by se nějak omezovala či trpěla hlady.

Zpočátku jela LC hodně striktně, ale viditelný úbytek váhy se nedostavoval, musela proto počítat podle kalorických tabulek. Stejně jako pro Annu i pro ni byly letošní Vánoce první na LC. Sladké moc nemusí, ale klasický bramborový salát si dala. Osobně si nemyslí, že ji to nějak uškodilo, už je blízko své cílové váhy. „Od dubna jsem shodila osm kilo, zbývají mi dvě a budu spokojená,“ dodává Anna.

Chci vydržet

Pro Moniku Hirsch z Budějovic byla cesta k cukrfree delší. „Něco jsem si o tom přečetla a pořídila si o tomto stylu stravování knížku, která mi asi půl roku ležela doma a nic se nedělo. Dostihly mne ale zdravotní problémy, trápí mě artróza. Je mi přes padesát a chci pokud možno bez výrazného omezení fungovat,“ říká.

Do cukrfree naskočila koncem listopadu a podle knihy chce dodržet osmitýdenní bezcukrový detox. „Byla jsem si vědoma, že se tam promítnou i Vánoce, ale když už jsme se do toho pustila, chci vydržet,“ uvádí. Chuti na sladké se zbavila asi po třech týdnech. Ze začátku to prý bylo drsné, protože právě sladké má ráda. Vánoce přežila jakžtakž, nějaké malé porušení bylo, ale držela se statečně. „Vzhledem k tomu, že se cítím lépe, chci jet dál a když se mi podaří si tenhle styl přivlastnit, vůbec se nebudu zlobit. Být ve svém věku aktivní, v pohodě a zmírnit zdravotní obtíže je pro mne důležité,“ uzavírá Monika.