Už dvakrát jim odhad vyšel. Experti oslovení Deníkem trefili výsledky českého mančaftu na fotbalovém Euru. Předpokládali, že tým kolem čarostřelce Patrika Schicka udolá Skotsko a remizuje s Chorvatskem. Obojí se zadařilo.

Nyní je tu třetí pokus: V úterý stojí v cestě tuze silná Anglie, ke všemu hrající ve svém království ve Wembley. Respondenti ankety se přesto výrazně shodují na tom, že český celek urve v Londýně remízu.

„Myslím si, že proti Anglii zvolíme defenzivnější taktiku. Ten bod pro nás bude zlatý. Udržel by nás na prvním místě ve skupině, což by byl opravdu velký úspěch,“ říká Benjamin Vomáčka, bývalý obránce Liberce, Ostravy či Slavie.

„Anglie je těžký soupeř, hrající doma, nicméně oběma stačí bod a naši budou dobře připraveni, uhrajeme remízu 0:0,“ míní Karel Vácha, bývalý útočník Českých Budějovic, Slavie, nebo rakouského Innsbrucku.

Ještě pár momentek z podvečerního Wembley ??????????? pic.twitter.com/Jxg8tlrd0R — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 21, 2021

„Mohlo by to skončit nerozhodně, i když nepředpokládám, že by některý z týmů hrál na remízu. Kolikrát stačí jedna šance, jedna standardka. Nikdo nebude chtít udělat v klíčovém utkání chybu, bude se vycházet ze zabezpečené obrany,“ předpokládá vicemistr Evropy z roku 1996 Karel Rada, dnes trenér reprezentace žen.

Jak by měli Češi k bodu dojít? „Kluci hrají zatím velice dobře do defenzivy. Když v tom budou pokračovat a nebudou bláznit dopředu, tak by mohli uhrát dobrý výsledek,“ radí Jan Trousil, trenér Vyškova, někdejší skvělý zadák Brna či Slovácka.

„Myslím, že se nebudou pouštět do nějakého velkého rizika. Budou vycházet ze zajištěné obrany a spoléhat na nějakou chybu soupeře, kterou budou chtít potrestat,“ Jaromír Jindráček, má jasno bývalý záložník Slavie.

ANKETA: Jak skončí duel Česko - Anglie?

Jiří Skalák, záložník Mladé Boleslavi, v Anglii působil v Brightonu a Millwallu: remíza

„Kluci mohou jít do třetího zápasu s čistou hlavou, moc lépe to ani rozehrané mít nemohli. Nejhorší by bylo jít do utkání s tím, že musíte. Navíc s Anglií. Já si myslím, že zápas skončí remízou. Popravdě jsem od Anglie čekal víc. V prvním zápase proti Chorvatsku měla skvělý začátek, ale pak to trochu uvadlo. Myslím, že všichni očekávají víc, ale byly to první dva zápasy, turnaj pro ně může být ještě dlouhý. Pokud chtějí uspět, budou to muset rozjet naplno. V obraně fungují skvěle, to mě až překvapilo. Jenže směrem dopředu to není tak, jak očekávali."

Josef Csaplár, trenér: remíza 2:2

„Na zápas se těším a věřím, že uvidíme zajímavé a gólově bohaté utkání. Žádná spekulace není na místě. Z dlouhodobého i krátkodobého hlediska platí, že pokud se začne spekulovat, nikdy to nevede k ničemu dobrému. Anglie navíc nikdy nespekuluje. To samé čekám od nás. Že si to půjdeme s Anglií rozdat, budeme se snažit ji porazit a uvidíme, jak to dopadne.“

Benjamin Vomáčka, bývalý hráč Liberce, Plzně, Slavie, Ostravy nebo Slovanu Bratislava: remíza 0:0

„Myslím si, že proti Anglii zvolíme defenzivnější taktiku. Ten bod pro nás bude zlatý. Udržel by nás na prvním místě ve skupině, což by byl opravdu velký úspěch.“

Karel Vácha, bývalý útočník Českých Budějovic či Slavie: remíza 0:0

„Anglie je těžký soupeř, hrající doma, nicméně oběma stačí bod a naši budou dobře připraveni, uhrajeme remízu 0:0, což vzhledem k soupeři v osmifinále nemusí být až taková výhoda.“

Karel Rada, držitel stříbra z Eura 1996, trenér reprezentace žen: remíza

„Český tým má skupinu velmi dobře rozehranou. I když nás čeká výborný tým, Angličané mají dobře poskládaný mančaft, šance tady je. Dokázali jsme je nedávno zaskočit v domácím zápase, předpokládám, že remízu bychom klidně mohli uhrát znovu. Mohlo by to skončit nerozhodně, i když nepředpokládám, že by některý z týmů hrál na remízu. Kolikrát stačí jedna šance, jedna standardka. Nikdo nebude chtít udělat v klíčovém utkání chybu, bude se vycházet ze zabezpečené obrany.“

? Sestřih z tiskové konference #ceskarepre před úterním utkáním s Anglií ????????? pic.twitter.com/1OECekOsqO — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 21, 2021

Josef Němec, bývalý útočník Sparty: remíza

„Oběma týmům stačí k postupu do osmifinále bod, což se může promítnout i do dění na hřišti. Anglie však disponuje kvalitním týmem a bude chtít uspět. Pozadu však nezůstáváme ani my, takže věřím, že neprodáme svou kůži lacino, a i když to bude nesmírně těžké, tak uspějeme. Ale jak se říká, rozhodne se na hřišti.“

Jiří Texl, záložník Brna: prohra 0:2

„Anglie má za sebou dva zápasy a je hodně za očekáváním. Podle mě protočí sestavu a na nás se chytne.“

Pavel Němec mladší, mládežnický trenér Slavie Praha: prohra 1:3

„Rozhodne zejména individuální kvalita hráčů na jednotlivých postech, která je na straně Anglie. Výhodou bude i domácí prostředí.“

Kamil Průša, mládežnický trenér FC Vysočina Jihlava: remíza: 1:1

„Na šampionátu nemáme vůbec špatný tým. Ostatně jsme to zcela jasně dokázali v prvních dvou zápasech. Pokud by se všechno sešlo, jsme schopni Anglii porazit, což se nám nedávno taky podařilo. Uvidíme, jak se bude taktizovat a komu se bude víc chtít skupinu vyhrát. Myslím, že postoupit z druhého místa naší skupiny bude vzhledem k další cestě pavoukem příhodnější.“

Pavol Švantner, trenér FK Hodonín: remíza 1:1

„Klukům se podařilo uhrát dobré výsledky, takže by mohli hrát uvolněně. Věřím, že neprohrajeme.“

Jan Trousil, trenér Vyškova: remíza 1:1

„Kluci hrají zatím velice dobře do defenzivy. Když v tom budou pokračovat a nebudou bláznit dopředu, tak by mohli uhrát dobrý výsledek. A bod by měl stačit oběma týmům.“

Jan Maroši, bývalý reprezentant: remíza: 1:1

„Naši jsou v pohodě, Angličani se trochu trápí v útoku. Bod nám stačí a myslím, že ho získáme.“

One step closer ?? next game .....England ?? pic.twitter.com/5hk4xIVc2Q — Vladimír Coufal (@Coufi5) June 19, 2021

Jaromír Jindráček, bývalý hráč Slavie: remíza 1:1

„Čekám oboustranně opatrné utkání. Vycházím z bodového zisku obou týmů. Ani jeden se nebude pouštět do nějakého velkého rizika. Budou vycházet ze zajištěné obrany a spoléhat na nějakou chybu soupeře, kterou budou chtít potrestat. Nemyslím, že by se hrálo přímo na remízu. Už jsme ale viděli třeba závěr utkání s Chorvaty, kdy za stavu 1:1 bylo vidět, že se ani jedno z mužstev do ničeho nepouštělo. Chorvati spoléhali na to, že porazí Skoty. Jelikož je ale neporazila ani Anglie, tabulka se poněkud zamotala.“

Jaroslav Kamenický, bývalý obránce Bohemians: remíza 1:1

„Vidím to na remízu. Hodně bude záležet na tom, jakou sestavu postaví Angličané a jak k utkání přistoupí. Na remízu s Anglií, kterou bychom před turnajem určitě brali, naši mají. Jako tým podávají docela dobré výkony. Rozhoduje většinou vstup do turnaje, první zápas vyhráli, což je nakoplo.“

Petr Johana, bývalý reprezentant: remíza 2:2

„Přál bych si remízu. A myslím, že potřebný výsledek můžeme i uhrát, viděl bych to na vyrovnaný zápas.“

Jan Kraus, bývalý hráč Plzně, Hradce, Mostu, Zlína či korejského Tegu: "2:2. Myslím si, že oba týmy dají prostor také méně vytíženým hráčům. I proto to vidím na remízu."