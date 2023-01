Předloni už sice oslavil sedmdesátku, přesto se dál aktivně věnuje milovanému fotbalu. Pokud by se hledal kompetentní člověk, který by mohl zhodnotit proměny zimní přípravy fotbalistů v průběhu posledních dekád, byl by Vítězslav Machatka tím pravým kandidátem.

Rodák z Brna přišel do Žďáru nad Sázavou v roce 1971 coby dvacetiletý jinoch a po dlouhé aktivní fotbalové dráze okamžitě přesedlal na trenérské řemeslo. Poslední sezony vede v I. B třídě Kraje Vysočina fotbalisty Bohdalova.

Jak ostřílený stratég, který zažil velký progres fotbalu ve Žďáře nad Sázavou v osmdesátých letech minulého století, vzpomíná na proměny stylu zimní přípravy? „Dlouhou dobu převládal na všech úrovních v podstatě jednotný styl. Balon jsme prakticky neviděli, naopak se na trénincích běhaly deseti či patnáctikilometrové trasy,“ připomněl Machatka dnes už vlastně dřevní dobu kopané.

Ve Žďáře, který zkraje osmdesátých let poskočil z krajských soutěží až do II. Národní ligy (dnešní obdoba MSFL – pozn. red.), ale zažil proměnu tohoto stylu. „Trenér Radovan Zeman tehdy přišel s úplně novým systémem. Příprava sice byla dál zaměřená na fyzickou kondici, ale přestali jsme běhat ty šílené štreky. Místo toho třeba desetkrát čtyřstovku, desetkrát třístovku, sprinty do kopce či schodů,“ vyjmenovával. „V podstatě trošku podobně, jak se to preferuje v posledních letech,“ dodal.

A neslo to svoje ovoce. „Při těch postupech z I. A třídy až do druhé národní ligy jsme nad našimi soupeři měli fyzicky výrazně navrch. Znát to bylo hlavně v závěrečné fázi každého zápasu, kdy hráči soupeřů úplně odpadali,“ usmíval se.

Přesto Machatka zažil i netradiční způsoby. „Třeba jednou jsme na soustředění absolvovali všechno jen na běžkách. Bylo to docela úsměvné, protože bylo pár kluků, kteří lyžovat vůbec neuměli. (smích) A to jsme si přitom ještě vymysleli závody, takže jsme jim to navíc osladili,“ vzpomínal.

Jak už bylo řečeno, balon byl až do závěru devadesátých let v průběhu zimní přípravy vidět jen málokdy. „Ono s ním vlastně ani nebylo kde trénovat. Do tělocvičny se nechodilo a na škvárovém hřišti byla vrstva sněhu. Pokud se posolilo, bylo úplně pod vodou,“ připomněl.

I tak se na takových terénech hrávala, resp. musela hrávat přípravná utkání. „Byla to hrůza. Na škváře nepořádek, k tomu samá voda… Ale člověk byl na druhou stranu rád, že viděl balon. S fotbalem však ty zápasy měly jen pramálo společného,“ zdůraznil Machatka.

Zásadní zlom pro způsob trénování v zimě přinesla budování hřišť s umělým trávníkem. „To byl absolutní převrat, totální změna. Najednou se dá neustále všechno dělat s míčem u nohy, obrovské pozitivum,“ pochvaloval si velezkušený trenér.

A zmínil ještě jeden důležitý faktor. „Díky umělé trávě se také srovnaly podmínky pro všechny regiony. Třeba na jižní Moravě měly kluby výhodu v tom, že klimatické podmínky tam byly v zimě mnohem příznivější, takže tam hráči byli zkraje jara rozehranější. Dnes už jsou na tom všichni stejně,“ doplnil Vítězslav Machatka.