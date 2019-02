Žďár nemůže vést 3:1, pak totiž ztrácí body

Žďár nad Sázavou – Když tým ve dvou zápasech vstřelí šest gólů, většinou to znamená adekvátní bodový zisk. Ovšem ne v případě Žďáru. Fotbalisté FC Žďas totiž ve dvou divizních zápasech sedmkrát inkasovali a mají pouhý bod za remízu v Blansku. V zadních řadách to totiž skřípe, tým trenéra Petra Nedvěda sráží do kolen individuální hrubky.

Trenér Petr Nedvěd se v začátcích sezony musí potýkat s absencemi. Na marodce jsou kromě Pavla Pospíchala po prvním utkání Radek Otoupalík (v pruhovaném) a Jan Mašek. | Foto: Deník/Michaela Hasíková

„V obou zápasech jsme předvedli minely. Máme hluchá místa a doplácíme na triviální chyby,“ shrnuje důvody Nedvěd. Krizovým momentem jeho týmu je vedení 3:1. „Už to vypadá, že máme hru i výsledek pod kontrolou, ale pak to přijde,“ podotýká. Doma s Otrokovicemi šlo o totální kolaps. Žďár v závěru během šesti minut třikrát inkasoval a byla z toho prohra 3:4. Nyní vedl v Blansku rovněž 3:1, tam ovšem nedošlo k takovému výbuchu, jako předtím. Na rozdíl jediného gólu snižovali domácí z dost sporné penalty. Vyrovnání osm minut před koncem jde ale na vrub obrany. „S Otrokovicemi i teď s Blanskem (3:3 – pozn. redakce) šlo o individuální chyby stoperů, kteří se nedohodli, nebo si nerozuměli,“ řekl Nedvěd. Konkrétní ale být nechce. „Musím si ještě prohlédnout záznam,“ podotkl. Svou roli může hrát i absence zraněného gólmana Pavla Pospíchala. Ten Žďár v minulosti hodněkrát výrazně podržel právě ve fázích, kdy se lámal zápas. Tomáš Hajný ovšem žádnou chybu zatím neudělal. „Pavel je hodně zkušený a častokrát byl díky své předvídavosti včas na místě a gólu zabránil. Těžko říct, jestli by to s ním v brance vypadalo jinak. Každopádně Tomáš vinu na gólech nenese. Dvakrát mu soupeři vymetli šibenici, inkasoval z penalty a dvakrát po chybě stoperů,“ vysvětluje Nedvěd. O víkendu čeká jeho tým derby s Velkým Meziříčím. „Chceme vyhrát, stejně jako jsme chtěli v zápasech předtím,“ tvrdí odhodlaně žďárský trenér.

