Vysočina - Až na ždíreckou Dekoru, která prohrála s Třebíčí, získali všichni divizní zástupci Vysočiny tři body.

Emil Pospíchal (v červeném dresu) se do ždírecké sítě trefil třikrát. | Foto: Martin Mutl

TŘEBÍČ – ŽDÍREC 5:1

Domácí byli od úvodu aktivnější a už ve 13. minutě Kopeček sklepl míč pro Řezáče a ten skluzem otevřel skóre. Ve 23. minutě hosté po rohovém kopu Kolouchovou hlavou trefili břevno. V 37. minutě domácí podnikli rychlý protiútok a Smažil vybídl ke skórování Pospíchala – 2:0.

V 53. minutě po Konířově přihrávce domácí Pospíchal z malého vápna mířil do břevna. Ždírečtí z následného protiútoku snížili na 2:1, když se parádní trefou pod břevno blýskl Smejkal. Hostitelé se po hodině hry opět prosadili Pospíchalem, který se hlavou již nemýlil - 3:1. V 64. minutě Smažil z přímého volného kopu trefil břevno. V 83. se střelecky agilní Pospíchal parádně trefil z hranice velkého potřetí. V 89. minutě se z trestného kopu tentokrát trefil parádně Smažil, kdy střelou do šibenice upravil na konečných 5:1.

„Soupeř na mě působil odevzdaným dojmem, zřejmě je už se sestupem smířený. My jsme podali průměrný výkon, který nám však stačil na vysoké vítězství. Opět se ale potvrdila naše stará bolest, že nedáváme góly,“ zhodnotil zápas třebíčský kouč Libor Zelníček.

„Do Třebíče jsme přijeli s ofenzivní taktikou, což bylo v zápase vidět, zejména ve druhém poločase. Ofenziva se nám bohužel vymstila, domácí chodili často do přečíslení. My jsme ale hlavně nezvládli standardní situace, pokrytí hráčů v šestnáctce. Dneska to nebyl zápas o síle soupeře, ale hlavně našich chybách,“ uvedl jeho protějšek Marek Štukhejl.

Góly: 37., 61. a 83. Pospíchal, 13. Řezáč, 90. Smažil – 55. Smejkal. Rozhodčí: Šenkýř. ŽK: 1:1. Diváci: 200. Poločas: 2:0. Třebíč: Koubek – Brabenec (79. Ošmera), Dvořák, Václavek, Vejmelka – Křivánek (68. Karásek), Kopeček, Koníř, Smažil – Řezáč (73. Cupák), Pospíchal. Ždírec: Žďánský – Takács, Klupka, Čalkovský, Šnobl (68. Hromádka) – Blažek, Carda, Smejkal, Sobotka – Kolouch (79. Doležal), Hanousek.

ROUSÍNOV – ŽĎÁR N. S. 1:3

Aktivněji začali domácí, ale po sérii rohů vytěžili jednu pouhou šanci, kterou gólman Pospíchal zlikvidoval. Naopak na druhé straně udeřilo. Po jedné z akcí dorazil míč do branky nikým neatakovaný Hirsch. Žďár byl při chuti a po rohu pojistil náskok Šindelka, který protlačil míč za záda domácího brankáře.

Druhý poločas Rousínov zabral. Do útoku poslal exhartvíkovického Horvátha, který zaměstnával hostující obranu. Čtvrt hodiny před koncem navíc přízemní střelou z hranice vápna snížil. Jenomže poté utekl žďárský Bureš, odcentroval před branku a Uchytil vrátil hostům dvoubrankový náskok a pojistil první jarní výhru.

Góly: 75. Horváth – 23. Hirsch, 35. Šindelka, 79. Uchytil. Rozhodčí: Skřítecký. ŽK: 1:2. ČK: 1:1 (91. Mikloška – 91. Heide). Diváci: 80. Poločas: 0:2. Žďár n. S.: Pospíchal – Sysel, Heide, Šindelka, Vomela – Hirsch, Bratršovský, Mašek (90. Raška), Bureš (87. Řeháček) – Zedníček, Procházka (70. Uchytil).

V. MEZIŘÍČÍ – HULÍN 3:0

Domácí začali doslova drtivým náporem, jenomže jejich šance spolehlivě likvidoval hulínský brankář Kupka. Jenomže jeho neprůstřelnost vydržela jen 26 minut. Poté totiž Klusák vysunul do úniku Němce, ten oklamal stopery a chytrým lobem poslal Velké Meziříčí do vedení. Následovala hned další šance, a ani z toho si Hulínští nevzali ponaučení. Po půlhodině poslal Brychta míč mezi oba stopery, Kratochvíl se prodral k míči a nedal Kupkovi šanci.

Druhá půle opět začala drtivým náporem domácích, jenomže Kupka držel Hulín dlouho nad vodou. Postupně začalo Velké Meziříčí polevovat, hosté vycítili šanci a otevřeli hru. Zapomněli tak na zadní vrátka. Toho využil Pokorný, který byl ve vápně faulován a Hort nařízenou penaltu bezpečně proměnil.

Góly: 26. Němec, 32. Kratochvíl, 75. Hort (PK). Rozhodčí: Langhammer. ŽK: 2:3. Diváci: 310. Poločas: 2:0. V. Meziříčí: R. Invald – Hort, P. Mucha, Brychta, J. Krejčí – Klusák – Dufek (83. Loup), Pokorný, Němec, Berka (90. Jedlička) – Kratochvíl (86. Beran)

Ostatní zápasy: Šardice - Napajedla 5:0, Boskovice - Mohelnice-Moravičany 1:3, Líšeň - Otrokovice 3:1, Konice - Rájec-Jestřebí 4:3, Protivanov - Vyškov 2:2.