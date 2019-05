Domácí Bystřice byla v první půli aktivnější a po půlhodině hry šla také do vedení. Gólman Fiala srazil Sklenáře a Sodomka penaltu s přehledem proměnil. Minutu před půlí zvýšil na 2:0 skvělou individuální akcí Blaha. Už na rozdíl tří branek přidal po krásné kombinační akci Sklenář. Na drama zadělal v 68. minutě Ryšavý, který odražený míč napálil za záda Petra – 3:1. Pět minut před koncem z trestného kopu přiživil naději Okříšek za zisk bodu Vostal, ale více toho už hosté nestihli.

"Měl to být pohodový zápas, který mohl skončit výsledekem 5:0 nebo 5:1. Místo toho jsme za stavu 3:0 úplně vypadli z tempa, Okříšky to vycítily a ještě se vrátiliy do zápasu. Úplně zbytečně jsme si to zkomplikovali," štvalo trenéra Bystřice Oldřicha Veselého.

Góly: 33. Sodomka (PK), 44. Blaha, 52. Sklenář – 68. Ryšavý, 85. Vostal. Rozhodčí: Porupka. ŽK: 0:3. Diváci: 110. Poločas: 2:0. Bystřice: Petr – Vařejka, Zítka, Šponar, Blaha – Čech, Padrtka (89. Veselský), Sklenář, Š. Buršík (87. Michal Svoboda) – Prášil, Sodomka. Okříšky: Fiala – Tekal, Němec, Benda, Dočekal, Dubský (82. Koreš), Dočkal, Ryšavý (76. Vostal), Večeřa, Tůma (64. Zeman), Široký (76. Bulant). Nejlepší hráči: Zítka, Sklenář - Ryšavý.