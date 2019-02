Žďársko - Úterní přestřelku ve Křoví doplnilo včerejších pět zbývajících klání 16. kola I. A třídy. Nic zásadního se po nich nezměnilo, jelikož většina týmů remizovala. Štěpánov ztratil další body ve Stonařově. Tolik ho to zase mrzet nemusí, protože mu pomohl Žďár, který uhrál s Přibyslaví rovněž bezbrankový zápas.

Dva výsledky naopak vůbec nepotěšily Herálec, protože sestupem nejvážněji ohrožené Kouty i Želatava shodně vyhrály. To už se nedá říct o svěřencích kouče Skály, kteří zpackali závěr v Novém Městě, kde přišli o dva body.

VRCHOVINA B HERÁLEC ZR 2:2

Poslední Herálec přijel do Nového Města bodovat. Na domácí vyrukoval s účinným presinkem, se kterým si Vrchovina vůbec nevěděla rady. Hosté si šli za svým. Po standardce je poslal do vedení hlavičkující Skála. Další branky padaly až ve druhé půli. Po chybě ve středu hřiště rozvlnil domácí síť Boháč. Při chuti hrající Herálec pokračoval v tříbodovém představení, vypracoval si hned tři gólové příležitosti, ale brankář Petr Skryja divizní béčko podržel. V 76. minutě se začaly dít věci. Blažíček parádní střelou na zadní tyč snížil, čímž nastartoval domácí hon za body. Vyrovnání měl na kopačce Polnický, ale místo toho nechal vyniknout v tutové šanci Bednáře. Přesto se Novoměstští alespoň plichty dočkali. Blažíček se před střelou podíval a chytře nasměroval svůj druhý zásah na bližší tyč.

Góly: 76. a 85. Blažíček 13. Skála, 65. Boháč. Rozhodčí: Krejčí. ŽK: 1:1. Diváci: 80. Poločas: 0:1. Vrchovina B: P. Skryja Mrkos, Košík, O. Šustáček (65. Vašíček), J. Skryja (57. Fagula) Mička, R. Sodomka, Petr Sodomka (76. Němec), P. Šustáček Polnický, Blažíček. Herálec ZR: Bednář M. Ptaszek (80. Musil), Černý, Bureš, Škorpík Uchytil, Hamák, Šusták (31. Ptáček), Skála Suchý, Boháč.

STONAŘOV ŠTĚPÁNOV 0:0

Přestože zápas branku nenabídl, šancí bylo nespočet. V osmé minutě vypálil Skála, ale branku minul. Vzápětí po rohu Příhody hlavičkoval Kozojed těsně nad. Po čtvrt hodině hry zahrozili hosté. Kovalchukovu pumelici vyrazil Krupica před Šikulu, ale ten přestřelil. V závěru poločasu Štěpánov vyšachoval domácí obranu, ale pohromu na poslední chvíli uhasil Šmarda.

Po změně stran měli blíže ke gólu domácí. A to hned několikrát. Po Krupicově dlouhém výkopu se míč dostal na vápně před zcela volného Příhodu, který ale míč do odkryté branky nedopravil. Stejného hráče po chvíli vychytal Hlavoněk, který po další šanci Bartejse zasahovat nemusel. Gólem neskončila ani nejhezčí akce Stonařova, který rozebral hostující obranu, ale Příhodovi nebylo prostě přáno. Rozhodnout tak mohl hostující Buček, který vyslal střelu do šibenice, ale Krupica vytáhl parádní zákrok. V závěru se ještě rozezvučelo břevno za Hlavoňkem.

Rozhodčí: Jahoda. ŽK: 2:2. Diváci: 50. Štěpánov: Hlavoněk Hrubeš, Buček, Plíhal, Veselský Sedláček, Kovalchuk, Vrzal, Haraptso Kutnik, Šikula.

PŘIBYSLAV ŽĎÁR B 0:0

Hosté dorazili do Přibyslavi posílení o pět hráčů áčka, ale domácí měli v prvním poločase mírnou převahu. Ovšem branky se nedočkali. Nejprve Buben běžel sám na brankáře, ale mířil vedle. Jedinou střelu žďárských fotbalistů vyslal Chmelíček, ale neprosadil se.

Po změně stran se už převaha stala trvalou. Jenže hostům zachránil bod brankář Pometlo, který předvedl skvělý výkon. A tak se oba celky rozešly bez branek.

Rozhodčí: Kliner. ŽK: 1:3. Diváci: 150. Žďár B: Pometlo Bureš (62. Russ), Machatka, Malý, Landsman (71. Jelínek) Jun, Nedvěd, Chmelíček (85. Miklík), Zábranský Hlouš, Zedníček.

KŘOVÍ V. MEZIŘÍČÍ B 4:4

Góly: 54., 56. a 60. Karaffa, 42. L. Němec 13. a 23. Vahila, 58. a 64. Liška. Rozhodčí: Šimák. ŽK: 2:2. Diváci: 80. Poločas: 1:2. Křoví: Sára Kalvoda, Šustáček, Hamřík, Pekárek (62. Kašpar) Kováč, Karaffa, Kalina, Liška L. Němec, M. Němec. V. Meziříčí B: Jícha Halámek, Souček, Bouček, Vítek (84. Štefka), Smejkal, Liška, Vyskočil, Maloušek, Vahila, Kozuň (74. Ráček).