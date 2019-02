Žďársko - Druhým jarní kolem pokračovala I. A třída. Třetí Štěpánov zachraňoval alespoň bod s Rapoticemi až v 86. minutě. Remízu uhrála i rezerva Žďáru s druhým Rantířovem. Radost zavládla v Křoví a Velkém Meziříčí. Naopak znovu zklamaní odcházeli diváci v Bohdalově. Tamní mužstvo znovu nevstřelilo gól a na jaře má bídné skóre 0:7.

Fotbalisté Bohdalova doma ztratili další body. Od debaklu s rezervou Třebíče je uchránil jen skvěle chytající gólman Zdeněk Bílek (vpravo). | Foto: Veronika Ostrčilová

ŠTĚPÁNOV RAPOTICE 1:1

Ve Štěpánově došlo na souboj třetího se sedmým. Domácí byli v prvním poločase pod mírným tlakem, ale nikdo z rapotických střelců gólmana Bednáře nepřekonal.

I po pauze předváděly obě strany kvalitní fotbal. Iniciativy se ve druhé polovině utkání ujal Štěpánov, ale byl to právě on, kdo paradoxně inkasoval jako první.

Po rohovém kopu se míč odrazil za šestnáctku, kde si balon zpracoval Petr Matoušek a technickou střelou nedal brankáři šanci. Vyrovnání přišlo až v 86. minutě. Po centru do vápna prošel míč ve skrumáži k Ludvíkovi a ten z otočky propálil vše, co mu stálo v cestě.

„Musím vyzdvihnout výkon obou týmů, remíza je nakonec spravedlivá,“ podotkl domácí kouč Ivo Jílek.

Góly: 86. Jan Ludvík 72. P. Matoušek. Rozhodčí: Sochor. ŽK: 1:2. Diváci: 50. Poločas: 0:0.Štěpánov: Bednář Plíhal, Buček (76. Bartoněk), Kroupa, Jakub Veselský Sedláček, Kovalchuk, Vrzal, Hrubeš Kutnyk, Jan Veselský (63. Jan Ludvík).

KŘOVÍ KOUTY 3:1

Hosté měli po celý zápas územní převahu, kterou však nebyli schopni gólově vyjádřit. Zatímco Kouty hned třikrát nastřelili brankovou konstrukci Sárovy svatyně, domácí šli v 7. minutě do vedení. Po krásné kombinační akci, na jejímž počátku byli Maroši a Kotouč, zakončil Martin Němec. V dalším průběhu hry pak domácí spoléhali na poctivou defenzivu a brejky.

V 65. minutě prostřelil Veselého Karaffa a za dalších deset minut využil zaváhání hostujícího gólmana dorážející Tichý. Kouty pak stihly chvíli před koncem utkání pouze korigovat Parmou.

„Utkání by asi více slušela remíza, ale my jsme dnes byli produktivnější,“ přiznal předseda oddílu v Křoví Rostislav Janšta.

Góly: 7. M. Němec, 65. Karaffa, 78. Tichý 88. Parma. Rozhodčí: Jurka. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Křoví: Sára Knotek, Šustáček, L. Němec, Polášek Kotouč, Maroši, Karaffa, Bartošek Tichý, M. Němec (84. Roštínský).

V. MEZIŘÍČÍ B TŘEŠŤ 1:0

Na umělé trávě před hrstkou nejvěrnějších vstoupili domácí do utkání velice aktivně, když Bouček hned z první střely nastřelil břevno hostující branky. Vrcholem úvodního tlaku byla 15. minuta, kdy Beran uvolnil Lišku, který se tváří v tvář gólmanovi nemýlil a poslal domácí do vedení. Hned o minutu později mohlo být vyrovnáno, ale Simandl bravurně zlikvidoval sólový nájezd hostujícího útočníka.

Po změně stran se rezerva Velkého Meziříčí hnala za pojistkou, ale dvakrát Beran ani Bouček nedokázali přidat uklidňující druhou branku. Třešť si však žádnou vyloženou šanci nevypracovala, a tak zůstaly všechny tři body po zásluze doma.

Gól: 15. Liška. Rozhodčí: Tomášek. ŽK: 1:4. Diváci: 10. Poločas: 1:0. V. Meziříčí B: Simandl Netolický, Večeřa, Halámek, Veselý L. Smejkal (62. D. Polák), Vítek, Pól, Bouček (86. Pospíšil) Beran, Liška.

ŽĎÁR B RANTÍŘOV 0:0

První poločas byl ve Žďáře veskrze bojovný. Hosté od začátku hodně spoléhali na obranu a vyráželi do rychlých brejků. Domácí se trápili, měli málo pohybu a míč povětšinu času létal vzduchem, kde kraloval Rantířov. Do brankových šancí se ale dostávali jen Žďár. První z nich neproměnil Bednář a ve 40. minutě se ve stoprocentní pozici ocitl Štursa, když po centru ze strany hlavičkoval Russ, Šereda jeho střelu zázračně vytěsnil na břevno, míč se odrazil k volnému Štursovi a ten z metru nepochopitelně minul. Už jásající diváci se chytli stejně jako střelec jen za hlavu.

Po změně stran hosté bránili remízu, a když nejlepší hráč utkání Šereda vytáhl jak Kotíkovu i Junovu střelu, skončilo utkání bez branek. „Remíza je pro nás ztrátou, ale náš výkon v první půli nebyl ideální. Štěstí jsme si asi vybrali minulý týden v Třebíči,“ litoval domácí kouč Pavel Kubiš.

Rozhodčí: Beseda. ŽK: 0:2. Diváci: 50. Žďár B: Hajný Štursa, Řeháček, Machatka, Růžička Bednář (83. Rakšány), Jun, Kotík (76. Toman), Havlík Zábranský, Russ.

BOHDALOV TŘEBÍČ B 0:3

V utkání byli celý zápas lepší hosté, kteří se jednoduchou kombinační hrou a přenášením hry ze strany na stranu dostávali do šancí, jež zpočátku zahazovali. Prosadili se až v 30. minutě, kdy Válek ve vápně obehrál obránce a přihrál před branku, kde David Svoboda dorážel míč do prázdné brány. Domácí se snažili dostat před hostujícího brankaře balony za obranu, ale v zakončení byli bezzubí. Hrozili pouze ze standardních situací, ale gólman jejich střely bez problémů likvidoval.

Ve druhém poločase už se jasně projevila hostující kvalita. Třebíč si v 53. minutě zajistila vítězství po úniku Válka. Bohdalov od debaklu zachránil brankář Bílek, který vychytal celou řadu třebíčských střel. Výsledek v závěru dokonal Křivánek, který prošel mezi obránci a střelou k tyči pečetil konečný účet zápasu.

Góly: 31. D. Svoboda, 54. Válek, 83. Křivánek. Rozhodčí: Sýkora. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Poločas: 0:1. Bohdalov: Bílek Chalupa, Novotný (63. Wasserbauer), Jaroš, Zmeškal Vytlačil (46. Pokorný), Neuman, Vladimír Musil, Vojtěch Musil (80. Klíma) Štikar, Koukal.

NÁMĚŠŤ-VÍCENICE HERÁLEC ZR 6:3

Lídr začal náporem a už v šesté minutě po Jirglově přiťuknutí otevřel skóre Kučera. O dvě minuty později Rous oslovil Kučeru, který uvolnil Rubáka a ten zvýšil. Ve 13. minutě se po Durajkově rohu dostal k míči Chládek a nekompromisní ranou přidal třetí gól domácích. Postupem času se zastřelovali hosté, nejprve dalekonosný pokus Okurky vytěsnil J. Prokeš na roh. Ovšem ve 27. minutě se tentýž hráč Herálce dočkal. Domácí obrana mu před vápnem dopřála prostor, a tak vymetl šibenici.

Náměšť začala druhou půlku zostra. Rubák uvolnil Jirgla a bylo to 4:1. V 59. minutě zahrával roh Durajka a hostující obrana si srazila míč do sítě. Pak se do šancí dostával také Herálec, při jedné vykopával míč z čáry Pernica. Když domácí nevyužili několik možností, udeřilo na druhé straně. Opět se trefil Okurka 5:2. Za Náměšť hrozilo zejména trio Durajka, Rubák, Kučera a v 79. minutě se prosadil druhý jmenovaný. Vzápětí Herálečtí korigovali na konečných 6:3 náhradníkem Teplým.

Góly: 6. Kučera, 8. a 79. Rubák, 13. Chládek, 47. Jirgl, 59. vlastní 27. a 71. Okurka, 80. Teplý. Rozhodčí: Šetek. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Poločas: 3:1. Herálec ZR: Tichý Uchytil, Hamák, Boháč, Ptaszek (46. Havlík) Skála, Kalina (79. Myška), Šusták, Okurka, Suchý Kulík (55. Teplý).