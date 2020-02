V sobotu 8. února pořádá Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Žďár nad Sázavou halový turnaj starších žáků, Memoriál Františka Mahela. Devátý ročník vzpomínky na bývalého předsedu okresního svazu bude mít ve žďárské sportovní hale na Bouchalkách začátek v 8.00 a zúčastní se jej devět žákovských družstev.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Charvát

Ta budou rozdělena do tří základních skupin, v nichž se týmy dvakrát utkají systémem každý s každým. Po odehrání základních skupin budou celky podle umístění opět rozděleny do tříčlenných skupin o konečné pořadí. Vítězové skupin si to tak rozdají ve třech utkáních o medailové pořadí.