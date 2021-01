S klidem se může označit za novoměstského spíkra. Roman Wolker totiž dlouhá léta „hlasateluje“ nejrůznější závody ve Vysočina Areně. Vedle nich se pak ujal také hlasatelské práce fotbalistů Nového Města na Moravě. „Čas tak letí, že už mi ani nepřijde, kolik je to let,“ pousmál se sedmapadesátiletý Roman Wolker.

Jak už bylo řečeno, coby hlasatel začínal lyžařskými závody ve Vysočina Areně. „Když pominu ty skutečně velké, tak uvádím prakticky všechny, které se tam v průběhu zimních měsíců uskuteční. U těch velkých by mi byly bariérou jazyky, protože anglicky či německy umím jen v základní podobě,“ přiznal.

Wolker říká, že bez patřičného vztahu ke sportu člověk hlasatelství může konat jen stěží. „Člověka to musí v každém případě trošku bavit. V zimě tak hlásím lyžařské závody, ve zbytku roku fotbalové zápasy,“ popsal.

Hlásit a komentovat utkání fotbalistů Nového Města na Moravě začal už před bezmála patnácti lety. „Tehdy zemřel pan doktor Čípek z Radešínské Svratky, což byl dlouholetý hlasatel zápasů Vrchoviny,“ vysvětloval hlavní příčinu svého „nástupu“ k fotbalu.

Už tehdy byl totiž Wolker součástí klubového výboru SFK Vrchovina. „Na jeho zasedání se tehdy řešilo, kdo převezme roli po panu Čípkovi. Já už jsem tenkrát měl nějaké zkušenosti z lyžařských závodů, proto jsem se na to dal a zůstalo mi to až do dneška,“ zasmál se.

Kromě zápasů áčka ve třetí lize hlasateluje také souboje rezervního mužstva v 1. A třídě. „Dá se říci, že z nějakých pětadevadesáti procent hlásím všechno já. U áčka všechno, u béčka mě občas vystřídá Luboš Smetana,“ naznačil.

Přesto už pomalu přemýšlí nad výměnou stráží. „Je potřeba, aby se do řízení klubu postupně zapojovali i mladí, kteří mají nové nápady,“ dodal Wolker.