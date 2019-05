O vítězství v soutěži bojující hosté ukázali svoji sílu hned v úvodu zápasu. Ve 3. minutě rozehráli rohový kop, centr Smékala doletěl na zadní tyč domácí svatyně a Ptáček nadvakrát otevřel skóre zápasu – 0:1. Hráči Nového Města se postupně zvedli a favorita místy přehrávali.



Ve 37. minutě se po zblokované střele Matulky dostal k míči Duba, z otočky dobře vystřelil, ale gólman Godula byl na místě. O dvě minuty později poslal Vašíček centr do malého vápna, balon prošel i přes gólmana, ale Svoboda se do zakončení přes stopera Petřkovic nedostal. Krátce před uplynutím hodiny hry si střídající Tomšů zaběhl za obranu domácích, Kamil Skalník jej ve vápně fauloval a Lokša z pokutového kopu zvýšil na 0:2.

Nové Město se vrátilo do zápasu o pět minut později, Svoboda pěkně vystřelil a Duda jeho střelu šikovně tečoval – 1:2. Domácí se logicky dál hnali za vyrovnáním a v úplném závěru se jej mohli dočkat. V 89. minutě po rohu na první tyči hlavičkoval Kamil Skalník, jenže mířil jen těsně nad. Ještě v lepší pozici byl za chvíli na to Vícha, ale místo zpracování zbrkle hlavičkoval jen do náruče gólmana.

Góly: 64. Duda - 3. Ptáček, 59. Lokša (PK). Rozhodčí: Černoevič. ŽK: 1:3. Diváci: 310. Poločas: 0:1. SFK Nové Město: Šmída – Batelka, Vícha, Duda, Vašíček – Svoboda (72. M. Skalník), Michal, K. Skalník, Zbytovský, Matulka (78. Vopršal) – Duba. Petřkovice: Godula – Velner, Neumann, Baranek, Ptáček (69. Moučka), Kania, Lokša (85. Mládek), Plesník, Smékal, Szotkowski (46. Tomšů), Honiš. Nejlepší hráči: K. Skalník – Lokša, Smékal.