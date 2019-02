Elán vymizel. Přestože jihlavští fotbalisté ve druhé polovině podzimu rapidně zlepšili své výkony a výsledky, poslední dva duely naznačily, že na kádru Vysočiny zůstává práce jako na kostele. Duel v Liberci skončil před týdnem ještě bodovým ziskem, nedělní zápas proti Spartě ale znamenal konec šestizápasové bodové série.

Původní nadšení a touha ukázat se novému kouči v dobrém světle přinesly skalpy například Teplic a Plzně, ale výkonnost se na stejné úrovni nepodařilo udržet v plné porci zápasů. Jakoby efekt nového větru rychle z jihlavské šatny opět vyvanul.

Klid pro zimu

Přesto lze aktuální jedenáctou příčku a zisk osmnácti bodů ve vyrovnané tabulce hodnotit jako dobrý počin do jarních odvet. „Naše vystoupení po mém příchodu k týmu musím hodnotit kladně a pozitivně," ohlíží se za sedmizápasovou porcí trenér Roman Kučera. „Byli jsme v klinické smrti. Osmnáct bodů je hodně solidních."

Do jara má Vysočina oproti ostatním konkurentům už teď jedno nezpochybnitelné plus. Má odehrány oba zápasy se Spartou! Dá se očekávat, že Pražané odeberou body i ostatním konkurentům. Letenští sice nepředvedli v Jihlavě kdovíjak oslnivé představení, přesto musel Kučera po duelu uznat: „Sportovně jsme na Spartu neměli, dominovala a my jsme navíc nenavázali na výkony z předešlých zápasů."

Jihlavští přitom nezačali zápas špatně, dvacet minut se zdálo, že by případný bodový zisk nemusel být až tak nereálný. Ale… „Rozhodly dva nešťastné momenty, kdy se nám nepodařilo ubránit standardku, dostali jsme tím obrovskou ránu, kterou ještě znásobil Kukoľ," zmínil fatální minely Fulneka a nepochopitelné vyloučení Kukoľa kouč Kučera. „Oba hráči si toho, co udělali, jsou dobře vědomi a nemá cenu to nějak veřejně rozpitvávat. My si to rozebereme v kabině, kde to ale také zůstane."

Fotbalisté Vysočiny budou v zápřahu ještě zhruba týden. „Do 10. prosince budeme dál trénovat, připravovat se a léčit šrámy. Čeká nás spíš regenerační program, tým s ohledem na vytížení jednotlivců rozdělíme do několika skupin."

Hektično ale bude v kuloárech. Vedení musí především vyřešit otázku hlavní trenéra týmu. „Do konce týdne vám dáme vědět," uvedl po utkání se Spartou sportovní manažer Vysočiny Josef Jinoch.

Ve hře je velmi pravděpodobně varianta setrvání Kučery u týmu. „Roman Kučera má profi licenci pro mládež, k dodělání profi pro velký fotbal mu zbývá rok. Možností je třeba naskočit do nějakého rozběhnutého kurzu," naznačuje Jinoch, že vedení klubu opravdu pracuje na udržení Romana Kučery u ligového týmu v souladu s Licenčním řádem FAČRu.

Sám trenér však dotazy na toto téma odmítá. „To není otázka pro mě. Já ani nechci zatím svoje rozhodnutí nijak publikovat. Na tahu je klub a další náležitost, které je potřeba respektovat."

Že by Kučera prošel názorovým obratem? Při své inauguraci jasně pravil, že: „Mě láká trénovat mládež, nemám ligové ambice." Po zhruba dvou měsících však k novinářům hovoří trošku jinak: „Láká mě trénovat fotbal."

Povede tedy Vysočinu i do zimní přípravy a k prvnímu jarnímu ligovému zápasu na Bohemians 1905?