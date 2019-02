Jihlava - Za třináct dnů odehrají jihlavští fotbalisté čtyři mistrovské duely, podruhé v tomto období míří na západ Čech.

Plzeň, Mladá Boleslav, Plzeň, Plzeň. Trošku monotónně vypadá program posledních dvou týdnů pro fotbalisty jihlavské Vysočiny. Po dvou pohárových bitvách je nyní čeká na stadionu Viktorie klání o ligové body.

Hráči Vysočiny nejezdí v poslední době na západ Čech rádi. V minulé ligové sezoně tam po statečném boji podlehli těsně 0:1, stejně jako minulý týden v prvním čtvrtfinále Poháru České pošty.

Ale ve středu dokázali v kombinované sestavě na svém stadionu prakticky kompletní mistrovský tým porazit, což může tým pořádně nakopnout i do nedělního ligového duelu.

Nejtěžší roli v tomto trojutkání mají rozhodně trenéři, kteří musí vymyslet, čím protivníka překvapit. „No jo, bude to třetí zápas během krátké chvíle. O to více to bude pro oba týmy těžší, protože už ví, co od sebe mohou čekat," uvědomuje si plzeňský útočník Stanislav Tecl.

Prořídlá sestava

Více vrásek má asi plzeňský kouč Dušan Uhrin, kterého prohra v Jihlavě netěšila. „Byli jsme lepší, ale nakonec jsme se o postup museli strachovat. Naštěstí dala Jihlava třetí gól až dvě minuty před koncem," oddechl si po utkání. Zároveň připustil, že výkon týmu v neděli musí být lepší. „A také by to chtělo jiný výsledek," dodal s úsměvem.

Vítězství by si rád zopakoval jihlavský lodivod Petr Rada. „Každá výhra nad takto silným protivníkem týmu pomůže," věří trenér, který bude opět znovu vymýšlet novou základní jedenáctku.

Do jejího složení promlouvají nejen dlouhodobé absence, ale také karetní stopka (Jungr) či aktuální zdravotní problémy. Josl se zranil v závěru pohárového duelu, Mikula vůbec nebyl na soupisce kvůli viróze, Masopust chyběl už druhý zápas za sebou. „Uvidíme, kdo bude k dispozici, ale jedenáct nás odjede, to určitě," hýří dobrou náladou s dobrou hrou týmu spokojený Rada.

O něco vážněji pak dodává: „Za tři dny se stačíme dát dohromady a věřím, že v Plzni budeme hrát stejně důstojnou roli, jako se nám to daří doposud," přeje si před odjezdem na další těžkou misi.

Duel v Plzni se hraje v neděli od 15.00 a vysílá jej TV Fanda.