Žďársko - Předposlední 26. kolo III. třídy rozpletlo několik hádanek. Po další porážce Věchnova je jasné, že tým okolo trenéra Josefa Pokorného se výš nepodívá. V přímém souboji o okresní přebor si to totiž rozdá Moravec s Pohledcem. Vítěz má vyšší soutěž v kapse.

Hráči Strážku (s míčem) musí v posledním kole vyhrát a ještě doufat v porážku Rozsoch B. | Foto: Veronika Ostrčilová

V případě remízy a bodové ztráty čtvrtého Víru by se z postupu radoval Pohledec. Pokud by Vír vyhrál, postup připadne rovněž Pohledci a na Moravec by zbyla až bramborová medaile.

Ani sestupová tajenka ještě není rozluštěna a o dvě místa ve IV. třídě se ještě svede tuhý boj. V nejhorší situaci je Strážek, který musí bezpodmínečně porazit rezervu Křižanova a doufat v porážku Rozsoch B v Jabloňově. Rozsochy přitom mají vše ve vlastních rukách, k záchraně jim stačí remíza, která by odsoudila jak Strážek, tak béčko Štěpánova.

ROZSOCHY B BOHDALEC 6:1

Góly: Vališ 2, Pečinka 2, Kučera, Štěpánek L. Jaša. Rozhodčí: Drbůšek. ŽK: 2:2. ČK: 0:1. Poločas: 2:0. Podrobnosti nehlášeny.

MĚŘÍN B STRÁŽEK 3:2

Góly: D. Horák, P. Pospíchal 2 L. Broža 2. Rozhodčí: J. Juda. ŽK: 3:1. Diváci: 80. Poločas: 2:0. Měřín B: Sysel Palík, Necid, Zdvihal, Servít (33. Babák) Hlaváč (71. Pokorný), Marek, Horák, Hrad Panáček (58. Šoukal), Pospíchal. Strážek: Strachoň Hanák, Christian (72. Uchytil), Jaroš (74. Elsner) M. Nidrla (35. Kováč), P. Nidrla, Broža, Pelikán Svoboda, Lahodný.

ŠTĚPÁNOV B ROŽNÁ 4:4

Góly: J. Kameník, R. Bojanovský, D. Kintr, T. Brázda J. Vyžrálek 2, J. Hanus, M. Pátek. Rozhodčí: Vévoda. ŽK: 0:2. Diváci: 70. Poločas: 2:1. Štěpánov B: Vávra Nečesánek, Brázda, Macinský, Bojanovský J. Kameník (46. T. Kameník), Veselský, Pařízek, Bartoněk (73. Jelínek) Ludvík, Kintr. Rožná: J. Beran Pátek, Kunc, K. Beran (78. Sádecký), Korbička Navrátil, Štěrba, Hanus, Vyžrálek Novotný, Humpolík.

RADOSTÍN B VĚCHNOV 3:2

Góly: J. Novotný 2, M. Láznička V. Hulák, R. Pivko. Rozhodčí: Pikula. ŽK: 4:4. Diváci: nehlášeno. Poločas: 1:0. Radostín B: Dupal Večeřa, Inwald, Brunst (1. Dvořák), Pešek D. Gregar, Z. Gregar, Novotný, Láznička Prokop, V. Gregar. Věchnov: Pokorný Nepejchal, Trávníček, Jedlička, Bílek Havlík (46. Kašuba), Kaňka (58. Pivko), Štěcha, Hulák Soudek, Ostrýč.

VÍR JIMRAMOV 5:0

Góly: J. Rejda, D. Šenkýř 2, D. Matuška 2 (druhý PK). Rozhodčí: Žilka. ŽK: 0:0. Diváci: 100. Poločas: 2:0. Vír: Preisler Řehoř, Rejda, Viktorin, Kadlec Matuška, Navrátil (60. Havel), Škrabal, Skoumal Šenkýř, Piskač (70. Čech). Jimramov: Nykodým Novotný, Pavel Sedlák, Černý, Petr Sedlák Bednář, Chrást, J. Buchta, L. Buchta Z. Novotný, Dvořák.

POHLEDEC JABLOŇOV 2:0

Góly: A. Jínek 2. Rozhodčí: Soukup, ŽK: 0:1. Diváci: 60. Poločas: 2:0. Pohledec: Sláma Šaroun, Bártek, Pejchal, Šajner Dostál (86. Rous), Puchýř (68. Neubauer), Bukáček, Jínek (77. Mikeš) Fajmon, Pestr. Jabloňov: Fialka Škrabal, Troščák, Machát, Doležal Smejkal, Dobrovolný, Dočkal, Veleba Buršík, Fischer.

KŘIŽANOV B MORAVEC 0:8

Góly: Hladík 3, Kovář 2, M. Černý 2, Slavíček. Rozhodčí: Budín. ŽK: 1:1. Diváci: 50. Poločas: 0:6. Křižanov B: Nedoma Boček, Broža, Mužátko, Stupka (55. Komínek) Uhlíř, Malinský, Nobicht, Burian (67. Bílek) Štěpánek, Flídr (46. Král). Moravec: Pokorný F. Kudiovský, F. Černý, P. Kudiovský, Juračka Červinka, Hladík (65. Smolík), Kovář (60. Kupský), M. Černý) Mičánek, Slavíček.

1. Rožná 25 19 2 4 90:52 59

2. Moravec 25 15 3 7 89:28 48

3. Pohledec 25 14 6 5 58:35 48

4. Vír 25 15 1 9 58:33 46

5. Věchnov 25 14 3 8 71:42 45

6. Radostín B 25 11 4 10 40:49 37

7. Bohdalec 25 10 4 11 58:58 34

8. Jabloňov 25 9 5 11 49:68 32

9. Křižanov B 25 9 3 13 47:76 30

10. Jimramov 25 8 4 13 45:71 28

11. Měřín B 25 8 1 16 42:69 25

12. Rozsochy B 25 6 6 13 41:57 24

13. Štěpánov B 25 6 4 15 47:78 22

14. Strážek 25 5 6 14 33:52 21