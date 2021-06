Ve čtvrtek večer sehráli na domovských Lužánkách divizní fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem přípravné utkání s třetiligovým Novým Městem na Moravě. Souboj dvou tradičních okresních rivalů nabídl zajímavou podívanou, v níž se naplnily papírové předpoklady.

Konečnou porážku 1:3 si ovšem domácí hráči skoro ani nezasloužili. „Musím říci, že jsem byl z našeho výkonu příjemně překvapený. Hlavně v první půli to bylo hodně dobré. Po změně stran Vrchovina vyběhla s úplně jinou jedenáctkou. Přesto jsme až do sedmdesáté minuty drželi se soupeřem krok,“ pochvaloval si trenér Bystřice Oldřich Veselý.

Až dvě inkasované branky v závěrečné čtvrthodině mu trošku pokazily náladu. „Všechny tři branky byly takové smolné. Navíc jim pokaždé předcházela naše pěkná kombinační akce, které bohužel chyběla finální fáze. Produktivita byla na straně Vrchoviny,“ musel uznat.

Trenér účastníka Moravskoslezské fotbalové ligy pojal středeční zápas především k testování spousty nových hráčů. „Do zápasu jsme nasadili dvě nesourodé jedenáctky. Bylo znát, že sehranost nám chybí. Chtěli jsme ale vidět, jak budou hráči na svých postech vypadat,“ vysvětloval nový lodivod Nového Města Pavel Procházka.

Z vítězství ale měl radost. „Byť je to jen příprava, jsem samozřejmě rád, že jsme vyhráli. Do dalšího tréninku je to pro kluky povzbuzením. V naší hře byla každopádně spousta nedostatků,“ neskrýval Procházka.

BYSTŘICE N. P. - NOVÉ MĚSTO N. M. 1:3

Góly: Sklenář – Duba 2, Holman. Poločas: 1:1. Bystřice n. P.: Petr – Adamec, Kuldan, Svoboda, Vařejka – Buršík, Zbytovský, Padrtka, Malý – Prášil, Sklenář. Střídali: Rejzek, Blaha. Nové Město – 1. poločas: Šmída - Veselý, Černý, Trojánek, Smetana – J. Švanda, Duda, Chloupek, Boušek – Hlaváč, Duba. 2. poločas: Šmída - Jiránek, Hekerle, Bača, T. Švanda – Pártl, Michal, Holman, Svoboda – Dobrovolný, Sytař.