Nové Město na Moravě - Začíná to být křeč. Pětkrát v řadě už nevyhráli fotbalisté SFK Vrchovina, z této série vydolovali jeden bod. Není tedy divu, že se v tabulce propadli až na předposlední místo tabulky divize D. Vše vygradovalo nedělní pětibrankovým výpraskem v Bystrci. Co je však ještě horší, v oněch pěti duelech ani jednou neskórovali.

Richard Zeman (v tmavé bundě). | Foto: Deník/Libor Plíhal

O STŘELECKÉ (IM) POTENCI. Vrchovina měla problém střílet góly i v premiérovém divizním ročníku. Zdaleka však ne takový jako nyní. Z počátku sezony si aspoň vytvářela šance, i těch se však poslední dobou nedostává. „Takhle dlouhá série bez vstřeleného gólu je ubíjející. Do zápasu v Bystrci jsme zkusili změnit rozestavení a nastoupili se třemi útočníky. Herně jsme konkurenceschopní byli, ale v ofenzivě jsme domácí moc nepotrápili. Nezbývá nám nic jiného než věřit, že tohle prokletí změníme,“ říká trenér Richard Zeman.

O DEFENZIVĚ. Ta zatím není tak špatná, průměr 1,5 inkasovaného gólu na zápas. Nebýt druhého poločasu v Bystrci, byl by 1,0.

O DEBAKLU V BYSTRCI. Vrchovina držela krok poločas, potom se její hra zbortila jako domeček z karet. „Výsledek hovoří za vše, k tomu není co dodat,“ přiznává Zeman a dodává: „Do této doby jsme předváděli venku celkem solidní výkony, druhý poločas byl hodně špatný.“

O DISCIPLÍNĚ. Tohle slovo trenér Zeman skloňuje v novém ročníku divize velmi často. „Zase jsme se dopustili nedisciplinovanosti. Za naprosto rozhodnutého stavu dostanou Buchta a Kamil Skalník žlutou kartu. Jak známo, ty se letos počítají. Z tohoto důvodu nám bude Skalník v příštím kole chybět. Záležet bude na výkladu pravidel, zda se žlutá karta vedoucí k červené počítá, nebo ne.“

O ABSENCÍCH. Na to, že se odehrálo v divizi zatím osm zápasů, je vynucených změn v základní sestavě až příliš. „Od druhého kola nám chybí tak pět hráčů základní sestavy. My nemáme v týmu další hotové fotbalisty, kteří naskočí a bez problémů můžou hned divizi hrát. Citelně chybí režisér hry Lukáš Michal, dále Šustáček, Burian, teď nebyli Wolker a Vokoun,“ počítá ztráty Zeman.

O POSILÁCH. Kádr Vrchoviny doplnil Radim Chmelíček, který přišel na hostování ze Žďáru. „Další posily nebudou. My nemáme peníze jako třeba Velké Meziříčí, abychom přivedli hotové hráče, jako jsou třeba Görner nebo Simr. Musíme se z toho vyhrabat sami.“

O SEBEVĚDOMÍ. Zdálo by se, že hráči musí být psychicky na dně. „Hráči v tréninkovém procesu pracují dobře. Současná situace může být pro ně frustrující, ale i na Bystrc jsme přijeli nabuzení. Pořád vidím na klukách odhodlání, bohužel to momentálně nestačí,“ posteskl si Zeman.

O TASOVICÍCH. „Loni jsme se na nich chytli a začalo se nám dařit. Jenže mají zkušený tým, kterému se daří letos střílet góly. Bude to těžké, protože my jsme v krizi. My se ale k tomuto zápasu stejně upínáme. Venku jsme až na duel v Bystrci odehráli slušné zápasy, nikde jsme nevyhořeli. Chybí nám ale body z domácího trávníku, to musíme změnit,“ říká bojovně naladěný Zeman.