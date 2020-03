1. Podle vašeho názoru, dohraje se ještě letošní ročník?

2. Jak se budete dál připravovat, přerušíte činnost?

FRANTIŠEK ŠUSTR

SK Transformátor Počítky

1. Myslím si, že už se letos hrát nebude. Tak, jak se situace vyvíjí, tak podle mého to nejhorší teprve přijde. Spousta lidí vůbec nedodržuje nařízení karantény a v klidu si létá po Evropě. To je absolutní nezodpovědnost, takové by snad měli zavřít. Nechci nic podceňovat ani přeceňovat, ale situace není dobrá. Vlastně by se ani začínat nemělo, mančafty by se měly izolovat.

2. Nyní jsme úplně zastavili tréninkovou činnost a budeme situaci pozorovat. Pokud vláda dál zpřísní podmínky, tak ani trénovat nezačneme. I proto nemá cenu soutěže začínat, výkony hráčů totiž po tom výpadku půjdou dolů.

ZDENĚK CACH ML.

Sokol Herálec

1. Domnívám se, že se soutěže anulují a začne se až v létě novým ročníkem. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se už bojovalo na hřišti, ovšem zdraví všech lidí v republice, ale i jinde, je přednější.

2. Pro nás se nic nemění, dál trénujeme, scházíme se pravidelně v úterý a pátek. Nyní už se věnujeme práci s balonem, bez utkání to ale není ono. Budeme se dál udržovat a čekáme, jak se to vyvine.

MARTIN ČERNÝ

TJ Moravec

1. Za mě osobně si myslím, že soutěž už na jaře nezačne. Těžko ale cokoliv předjímat, situace se mění každým dnem. Rozhodně platí, že bychom raději hráli, ať by to s námi v tabulce dopadlo jakkoliv. Fotbal teď není podstatný, zásadní je zdraví.

2. Nechceme přestat trénovat, ale samozřejmě záleží na nařízení státu.

MICHAL HAVLÍČEK

SK Pernštejn Nedvědice

1. Rozhodně se nezačne, protože dobře ještě měsíc budou přibývat další nakažení. Pak už bude pozdě na zahájení, jednotlivé soutěže se určitě odpískají.

2. V tréninku normálně dál pokračujeme, scházíme se dvakrát týdně. Až opatření povolí, tak si samozřejmě budeme chtít domluvit nějaký přátelský zápas.

VÍTĚZSLAV MACHATKA

FC Bohdalov

1. Jsem optimista, věřím, že se v průběhu jara zahájí a soutěž se dohraje. Pokud by se začalo do konce dubna, dá se vše dohrát i s vloženými středami.

2. Sportoviště jsou uzavřená. Na základě rozhodnutí svazu se na klubu dohodneme, jak budeme pokračovat. Naši hráči mají od minulého pátku volno, pak se uvidí, co bude dál.