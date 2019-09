Letošní dosavadní mizérie fotbalistů Žďáru pokračovala i v sobotu. Také potřetí v tomto ročníku totiž před vlastními fanoušky nedokázali bodovat.

„Utkání mělo celkem jednoznačný průběh, na hřišti byl vidět rozdíl minimálně jedné třídy. Hráči Lanžhotu byli rychlejší na balonu, nebylo o čem diskutovat. Je to celkem jednoznačná, ale také zasloužená porážka,“ zklamaně krčil rameny po výprasku 0:5 trenér FC Žďas Petr Nedvěd.

„Paradoxně jsme měli první šanci my, ale pak už nás hráči Lanžhotu předčili ve všech herních činnostech, nemá cenu nad tím lamentovat. Nyní nás čekají čtyři důležité zápasy, kdy se utkáme s týmy, které jsou na tom podobně jako my. Ty ukážou, jak na tom opravdu jsme,“ je přesvědčený lodivod Žďáru.

Před vlastními fanoušky se v sobotu představili také hráči Velké Bíteše. Ti si chtěli zpříjemnit hodové veselí ziskem tří bodů, jenže Stará Říše byla rezolutně proti.

„Když to vezmu z pohledu šancí, asi jich měli více hráči Staré Říše. Jejich výhra proto byla zasloužená. Jinak to byl zápas dvou naprosto odlišných poločasů. V tom prvním jsme byli lepší my, po změně stran se role otočily, herně navrch měl hostující celek,“ hodnotil duel předseda oddílu ve Velké Bíteši Jiří Jelínek.

Krajské derby čekalo také na fotbalisty Bystřice. Do Polné zajížděli v roli mírného favorita, což také po většinu první půle naplňovali.

„Myslím si, že na šance bychom zápas určitě vyhráli. Hned v úvodní minutě měl snad tisíciprocentní šanci Sklenář, ale přestřelil. První půle byla v naší režii, domácí skoro nic nepředvedli, hrozili jen ze standardek, které výborně zahrával Urbánek. Místo 1:1 to mělo být po půli 3:0 pro nás,“ mrzelo kouče Bystřice Oldřicha Veselého.

Po změně stran se hrálo nahoru dolů, do vedení ale šla Polná, když obránce Zítka podklouzl při odkopu a trefil domácího hráče, který se do prázdné branky nemýlil.

„Hned za dvě minuty Padrtka krásnou ránou vyrovnal, další šance Prášila a Čecha bohužel zůstaly nevyužity. V závěru nás pak zachraňoval gólman Dudák. Bod zvenku tak nakonec bereme,“ přiznal Veselý.