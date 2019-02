Velké Meziříčí – Z anglického týdne vybojovali třetiligoví fotbalisté Velkého Meziříčí plný počet bodů. Na výhru 3:0 ve Vyškově totiž minulý týden navázali domácí vítězstvím 3:2 nad Hulínem v dohrávce 18. kola a nedělním triumfem 4:1 nad Valašským Meziříčím v rámci 22. kola.

Záložník Robin Demeter (v červeném) v neděli vstřelil Valašskému Meziříčí při výhře 4:1 dvě branky. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Pořád to ještě není ideální, ale herně jdeme nahoru,“ připustil jinak náročný a kritický trenér Velkého Meziříčí Libor Smejkal. Ten se ještě před týdnem bránil nějakému komplexnějšímu hodnocení toho, že podle posledních výsledků má výkonnost jeho celku stoupající tendenci. To už nyní úplně neplatí.

„Herně to pořád není takové, jak bych si to představoval. Většinou hrajeme jen první nebo druhý poločas, teď to bývá ten druhý, což dříve bývala naše slabina. Herně jdeme nahoru, ale potřebovali bychom v utkáních takto vydržet daleko větší časový úsek, třeba 70 minut. Zrovna ve středu proti Hulínu to bylo až ve druhé půli, kdy jsme zrychlili hru a zlepšili kombinaci. Dlouho nám trvá, než se dostaneme do pohody,“ všiml si Smejkal.

Podle výsledků by se zdálo, že mnohem více práce měl celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice s Hulínem (3:2) než s Valašským Meziříčím (4:1). Opak byl pravdou.

„Paradoxně to bylo obráceně. Hulín u nás nepředvedl vůbec nic, pouze naše nemohoucnost vstřelit gól je držela v utkání. Branku na 3:2 dali až chvíli před koncem po sporném pokutovém kopu. Naproti tomu Valašské Meziříčí předvádělo opravdu pěkný fotbal, hlavně díky třem Gruzíncům v jejich sestavě, kteří jsou výborně technicky vybavení. Zlom přišel až v 70. minutě za stavu 2:1, kdy Kruba zázračně zlikvidoval jejich stoprocentní tutovku. Chvíli nato jsme dali dva slepené góly a bylo po zápase. Ta dvě utkání se ale jinak nedala srovnávat, v neděli byly k vidění krásné akce z obou stran, především druhý poločas se musel divákům líbit,“ chválil oba týmy velkomeziříčský lodivod.

Jediným stínem na podařeném nedělním dopoledni bylo brzké zranění trenérova syna Eduarda, který musel ze hry už po sedmi minutách. „Vypadá to na zranění svalového rázu, myslím si, že takové dva týdny bude určitě mimo,“ mračil se Smejkal starší.

Přesně po dvou třetinách soutěže tak Velké Meziříčí ztrácí na vedoucí Prostějov dva body, o další tři body zpět je třetí Kroměříž. „Velké zlepšení má na jaře Hlučín, ale bodový odstup už je docela značný. Vypadá to, že se rozhodne mezi námi třemi. Pro nás ale není prioritou postoupit, nejsme pod tlakem jako třeba Prostějov. Naší prioritou je se fotbalově zvednout a v každém zápase odvést to nejlepší, aby to bavilo hráče i diváky,“ znovu připomněl Libor Smejkal, jehož tým v sobotu zajíždí na hřiště čtrnáctých Petřkovic.

„Z toho utkání mám trochu obavu. Petřkovice hrají hodně tvrdý a nakopávaný fotbal, což nám nevyhovuje, s takovým soupeřem můžeme nějaký bod ztratit.“