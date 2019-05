1. LIGA

Výsledky 9. kola: Dipar CF – Mič. Svratka 2:6, Here for beer – Mič. Svratka 2:10, Dipar CF – Here for beer 4:0, Alko – FC Orel 8:1, Sosáci – FC Rapid 0:0, FC Rapid – Kozel Team 3:6, La Bomba – FC Orel 2:1, Alko – La Bomba 4:1, Sosáci – Kozel Team 1:11.

1. Kozel Team 14 13 0 1 86:15 39

2. FC Benjamin 14 9 3 2 59:18 30

3. Sosáci 16 9 3 4 54:33 30

4. FC Rapid 14 9 3 2 50:31 30

5. Alko 16 7 4 5 40:32 25

6. Mičego Svratka 16 7 2 7 44:42 23

7. BKS 14 5 5 4 30:32 20

8. Dipar CF 16 3 2 11 24:53 11

9. La Bomba 14 3 1 10 18:61 10

10. Here for beer 16 2 3 11 28:68 9

11. FC Orel 16 2 2 12 22:70 8

Program 10. kola (sobota 1. června): FC Rapid – BKS (8.00), Dipar CF – FC Benjamin (8.00), BKS – FC Orel (9.00), FC Benjamin – La Bomba (9.00), FC Rapid – FC Orel (10.00), Dipar CF – La Bomba (10.00), Alko – Kozel Team (11.00), Kozel Team – Mič. Svratka (12.00), Alko – Mič. Svratka (13.00).

2. LIGA – SKUPINA O POSTUP

Výsledky 1. kola: FC Žabanti – Autobus Club 0:1, Kentauři – Akademici 0:0, FC Radox – Akademici 3:2, FC Radox – AC Světnov 5:0, Kentauři – AC Světnov 5:0. Následující 2. kolo se hraje až 8. června.

1. Kentauři 14 13 1 0 58:8 40

2. FC Radox 14 12 0 2 64:24 36

3. FC Žabanti 13 9 2 2 45:24 29

4. Autobus Club 13 8 1 4 44:27 25

5. AC Světnov 14 7 1 6 44:36 22

6. Akademici 14 6 1 7 44:32 19

SKUPINA O UMÍSTĚNÍ

Výsledky 1. kola: Bot. Křižánky – FC Trump 2:2, Buldok – FC Trump 3:3, Bot. Křižánky – MK Lhotka 1:1, Buldok – MK Lhotka 5:2, Los Chiquitos – Sokol Jámy odloženo.

7. Bot. Křižánky 14 5 3 6 34:40 18

8. Buldok 14 5 3 6 37:46 18

9. Los Chiquitos 12 4 1 7 25:42 13

10. FC Trump 14 2 5 7 29:48 11

11. Sokol Jámy 12 3 1 8 26:38 10

12. MK Lhotka 14 2 3 9 23:48 9

Program 2. kola (sobota 1. června): Bot. Křižánky – Sokol Jámy (9.00), Buldok – Sokol Jámy (10.00), FC Trump – MK Lhotka (11.00), Los Chiquitos – MK Lhotka (12.00), Los Chiquitos – FC Trump (13.00, vše hřiště za 2. ZŠ).