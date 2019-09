„Fotbal je o chybách a my jsme je udělali. A zaplatili jsme za ně,“ vrací se k upocené remíze v Okříškách trenér Pelhřimova Pavel Regásek.

Pro jeho tým to prý byla užitečná lekce. „Budeme více koncentrovaní, k soupeři máme respekt. O Velkém Meziříčí mám velmi dobré reference. Je to soupeř, který chce hrát fotbal, nebojí se otevřít hru. Proto čekám kvalitní zápas, který ocení diváci. Věřím, že ho zvládneme, naším cílem je udržet si první příčku,“ svěřil se.

Respekt k soupeři z druhého konce Vysočiny je na místě. Fotbalisté rezervy Velkého Meziříčí povedený start do sezony. Po pěti kolech jim s deseti body patří čtvrtá příčka. „Se startem jsme spokojení. Fotbal nehrajeme špatný, vyjma druhé půle s Třebíčí se na to dalo koukat,“ těší kormidelníka Libora Švece, který si může pochvalovat hlavně kvalitní obranu.

„Na defenzivě pracujeme každý trénink. Jsem toho názoru, že bránění vychází od celého mužstva, proto se snažíme soupeře celoplošně napadat. O míč bojujeme už když ho má soupeř na své polovině, což je základ.“

Juniorka Velkého Meziříčí dosud inkasovala třikrát, Pelhřimov dokonce jen jednou. „Nedokážu říci, zda jsme silnější v útoku či v obraně. Už loni jsme dali nejvíce gólů v soutěži, počítám, že letos na tom budeme podobně. Na obraně jsme ale zapracovali, kluci konečně pochopili, že bránění není jen o dvou obráncích a brankáři,“ pochvaluje si takřka neprostupnou obranu Pavel Regásek.

Když už přišel na slovo respekt k soupeři, tak ten je cítit i ze strany Velkého Meziříčí. „Pelhřimov je pro mě největším favoritem na postup. Chceme se ale i na jeho hřišti prezentovat kombinační hrou, ovšem vycházet ze zabezpečené obrany. Soupeř bude doma hodně aktivní směrem dopředu, ale my jdeme do každého zápasu s tím, že chceme naplno bodovat,“ potvrdil Libor Švec a dodal: „Domnívám se, že rozhodne to, které mužstvo bude v koncovce klidnější. Oba celky si totiž umí vytvořit dostatek gólových příležitostí, ale ne vždy se jim v zakončení daří.“