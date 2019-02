Velká Bíteš - V remízovém zápase Velké Bíteše s Havlíčkovým Brodem se divákům představili hned dva dvougóloví střelci, kteří zařídili výsledek 2:2. Zatímco havlíčkobrodský levý záložník Ondřej Berky mohl být ze svou produktivitou spokojený, hodně zklamaný odcházel ze hřiště domácí útočník David Rozum.

Velkobítešský Tomáš Nekuda (vlevo) se snaží zastavit havlíčkobrodského hráče. | Foto: Deník/Libor Plíhal

Šlágr krajského přeboru se přitom pro něj dlouho vyvíjel naprosto ideálně. V první půli mu po ojedinělém brejku domácích připravil gól do prázdné branky Ondřej Loup, ve druhé vrátil svému týmu vedení po další gólové přihrávce Kopáčka. „Ty dva góly šly sami," stručně zhodnotil David Rozum své dva zásahy.

Stejný hráč mohl zkompletovat hattrick. Za stavu 2:1 mu ve skluzu chyběly po přízemním centru z levé strany ke kopnutí do míče na přední tyči centimetry. „Bohužel mi kousek chyběl," pokrčil forvard rameny.

Jeho další zakončení bylo zlomové. Horký vybojoval míč, vysunul do hraničního postavení Rozuma, ofsajd se k překvapení všech nemával a rázem se dvougólový střelec mohl stát hrdinou zápasu. Na malém vápně si mohl vybírat, zda překoná Kučírka sám, nebo přihraje dalším volným spoluhráčům po pravici. Volil první variantu, se kterou si vybíhající brankář poradil. „Podruhé jsem to neproměnil, to se u mě už stává," hořce se pousmál. „Jestli byl ofsajd to vám nepovím, ale vedle mě asi běžel Míra Ivančík a kdybych to nahrál jemu, asi bychom třeba 3:2 vyhráli, ale to jsou kdyby," sypal si popel na hlavu.

„Šel sám, měl dát gól. Asi to byl rozhodující moment," řekl na Rozumovu adresu trenér Jan Dvořák a k remíze dodal: „Fotbal je o gólech. My jsme ho jasně mohli dát za stavu 2:1."

Načež přišel fotbalový trest. Z protiútoku Slovan přenesl míč na levou stranu a nabíhající Berky ho uklidil za Pelána.

Spálená šance bolela o to víc. „Jsem šmatlák, měl jsem dát gól," pobavil sebekritický Rozum všechny přítomné. Jemu samotnému do smíchu nebylo. Bíteš se už do konce zápasu na nic nezmohla, a tak mohla být ráda, že odcházela do kabin alespoň s bodem. Mít o dva více, rázem by před posledním domácím kolem s Náměští poskočila z jedenáctého místa na dělené sedmé.

To se může Velké Bíteši povést už zítra, protože dohrávku 17. kola předehrává ve středu od 17.30.