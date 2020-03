Na okolnosti svého nástupu na trenérskou lavičku si dobře vzpomíná. „Byl jsem tenkrát po operaci kolene a v tu dobu tak nemohl hrát. Oslovil mě spoluhráč z béčka Venda Bureš s tím, zda bych se týmu trenérsky neujal, on že by mi vypomáhal,“ popisuje Menšík.

Ve svých tehdejších devětadvaceti letech přitom ještě na konec hráčské kariéry rozhodně nepomýšlel. „Myslel jsem si, až se dám dohromady se zraněným kolenem, že se ještě vrátím na hřiště. Nakonec k tomu už nedošlo. Tedy párkrát ano, ale to pouze v případech, když nás bylo málo,“ vysvětluje zkušený kormidelník.

Rezerva Nové Vsi zkraje roku 2006 trenéra potřebovala jako sůl. Celý předchozí podzim totiž tým v podstatě žádné vedení neměl. Tomu také odpovídalo postavení na úplném chvostu třetí třídy. „Proto šlo hlavně o to, mančaft nějakým způsobem stabilizovat a zachránit jej tehdy ve třetí třídě. Bylo také potřeba začít trénovat, protože mužstvo se v podstatě nepřipravovalo. Hráči se pokaždé sešli pouze až před mistrovským zápasem. Obojí se podařilo a postupně jsme se zvedali,“ říká Pavel Menšík.

Potvrzením herního, ale i výsledkového progresu byla sezona 2009/2010. Benfika, jak mužstvo fanoušci Nové Vsi překřtili, v ní vybojovala postup do okresního přeboru. O něj se přičinil ideálně namíchaný mix zkušených vysloužilců z áčka a dravého mládí. „To považuji za náš největší úspěch. Stejně ale také to, že se nám okresní přebor daří bez větších problémů po celých těch deset let udržet,“ pochvaluje si třiačtyřicetiletý lodivod.

Současně tvrdí, že se za tu dobu elitní okresní soutěž zkvalitnila. „Nejvíce je to vidět na individuálních dovednostech hráčů. Dříve to byla spíše jen nakopávaná, v níž se uplatňoval především důraz mančaftů.“

Nad svojí další budoucností u týmu Menšík příliš nepřemýšlí. „To vůbec neřeším. Až bude čas odejít, rád předám trenérskou funkci někomu jinému,“ směje se.

A jak vidí perspektivu zbytku letošního ročníku ve světle koronavirové epidemie? „Jsem spíše skeptický. Podle mého už se tato sezona nedohraje a soutěže se prostě anulují,“ dodal dlouholetý trenér rezervy fotbalistů Nové Vsi Pavel Menšík.