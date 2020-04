Jako očekávaný a jednoznačně pochopitelný krok. Tak hodnotí definitivní ukončení letošního ročníku amatérských fotbalových soutěží trenér třetiligového Velkého Meziříčí Libor Smejkal.

Trenér fotbalistů Velkého Meziříčí Libor Smejkal věří, že hráči individuální tréninkové plány dodržují. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

„Myslím si, že se to dalo čekat. Je to určitě správně s ohledem na to, že když se ročník nedohraje, je nejspravedlivější cestou výsledky anulovat. Vymýšlení nějakých koeficientů a přepočtů by bylo špatné,“ sdělil trenér stabilního účastníka Moravskoslezské fotbalové ligy.