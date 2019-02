Křižanov - Téměř čtyři měsíce čekali fotbalisté Křižanova na výhru. Naposledy se radovali ještě v minulé sezoně – 7. června porazili tehdy sestupující Čáslavice. Další vítězství si připsali až v sobotním zápase s Rantířovem. Předposlední tým tabulky se tak bodově dotáhl na dvanácté Štoky.

Ilustrační foto. | Foto: František Panec

„Už to prostě muselo přijít. Vítězství je naprosto zasloužené,“ pochvaluje si trenér Křižanova Josef Milota.

K týmu, který sezonu začal prachbídně, přišel po 3. kole, kdy Křižanov dostal potupnou desítku od nováčka ze Stonařova. To už nevydržel Jan Strnad a rezignoval. Na jeho místo přišel novic, který teprve na jaře ukončil aktivní kariéru. Přesto pod ním tým zaznamenal mírný vzestup. „Chyběla fyzická kondice. To manko jsme dohnali a teď už kluci dokážou hrát celý zápas naplno. Už je to fotbal,“ říká Milota.

Před zápasem druhý Rantířov byl jasným favoritem. To ovšem rozhodně nepotvrdil. Křižanov do poločasu vedl 2:0. Poté sice přišla světlá dvouminutovka hostů, ve které vyrovnali, to ale bylo vše. Nakonec rozhodla 71. minuta a gól Studeného. „Bylo by nespravedlivé, kdybychom nezvítězili. Velice si těchhle bodů cením. Kromě dvou hrubek jsme předvedli kompaktní výkon,“ tvrdí začínající trenér.

Tomu už se zamlouval výkon v jeho premiéře v Nové Vsi, tehdy Křižanov prohrál vlastním gólem, ale na půdě jasného favorita odehrál důstojnou partii. „Věřím, že to bude mít vzestupnou tendenci. Do konce podzimu nás ještě čekají čtyři zápasy. Z nich bych chtěl tak šest bodů, abychom měli na jaře z čeho vycházet,“ dodal Milota.