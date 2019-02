Kroměříž, Velké Meziříčí – Fotbalisté Třebíče i Velkého Meziříčí v 9. kole MSFL zvítězili.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Čech

KROMĚŘÍŽ – TŘEBÍČ 0:3



Třebíč byla aktivnější a měla i šance. Po sérii rohů si na Devaloixův centr na přední tyč naběhl Dočekal, který hlavou otevřel skóre. Do konce poločasu měli ještě šance Ošmera a Dočekal, ale nedali.



Zkraje druhé půle se Dočekal prosadil po levé straně a vybídl ke skórování Devaloixe, který umístěnou střelou k tyči nedal Šustrovi šanci. Domácí poprvé vážněji ohrozili branku soupeře až po necelé hodině hry, kdy střelu Silného z přímého kopu výborný Soukup vytěsnil. V 66. minutě měla Třebíč výhodu pokutového kopu za ruku jednoho z bránících hráčů, ale Bognerovu přízemí střelu Šustr vyrazil. Kroměříž si vytvořila další příležitost, když Silný mířil mimo tři tyče. Rozhodnutí padlo v 86. minutě, kdy Ošmeru fauloval Šustr a druhou penaltu tentokrát Komínek proměnil.



Góly: 27. Dočekal, 46. Devaloix, 86. Komínek (PK). Rozhodčí: Vejtasa. ŽK: 7:2. Diváci: 197. Poločas: 0:1. Kroměříž: Šustr – Čep (15. Látal), Šmerda, Hromek (46. Hynčica), Stratil, Strašák, Silný, Netopil, Budín, Ferko (67. Pavelka), Steiner. Třebíč: Soukup – Vavřík, Komínek, Rychetník, Chalupa – Benda, Heřmánek – Ošmera, Devaloix (76. Peručica), Dočekal – Bogner (87. Novotný). Nejlepší hráči: Silný – Komínek, Rychetník.



V. MEZIŘÍČÍ – OTROKOVICE 7:0



Utkání bylo od prvních minut jasně pod domácí taktovkou, ale góly začaly padat až ve druhé části úvodního dějství. Ve 25. minutě byl ve vápně faulován Demeter a nařízenou penaltu bez problémů proměnil Mezlík. Přišla 33. minuta, po narážečce Demeter, Smejkal se dostal k míči Dolejš a bylo to 2:0. Za další čtyři minuty poslal Šimáček do brejku Dolejše, ten si poradil se dvěma hráči a zvýšil už na 3:0. Druhý poločas začal tak, jak ten první skončil. V 50. minutě přišel centr na Simra, který se nemýlil. Hned po rozehrávce špatně odkopl hostující brankář, míč zachytil Berka, nahrál dobře rozběhlému Dolejšovi a ten centrem našel Demetera, který netradičně hlavou dával na 5:0. Po hodině hry se po levé straně uvolnil Demeter, krásně se prosadil ve vápně, kde na zlatém podnose naservíroval míč nabíhajícímu Mezlíkovi, který střelou k tyči zvýšil na 6:0. V 78. minutě se před vápnem prosadil Smejkal, poslal centr do vápna na aktivního Dolejše, který dovršil hattrick.



Góly: 25. a 63. Mezlík (první z PK), 33., 37. a 78. Dolejš, 50. Simr, 51. Demeter. Rozhodčí: Nejezchleb. ŽK: 2:1. Diváci: 355. Poločas: 3:0. V. Meziříčí: Kruba –Kriegsmann (64. Čermák), Šimáček, Krejčí – Dolejš, Berka (61. Puža), Šuta, Smejkal, Demeter – Simr, Mezlík (71. Bouček). Otrokovice: Balažík – Jasenský, Juraň, Kwaku, Dekleva – Šuranský, Elšík, Němec (46. Hradil), Foltýn (8. Zach) – Ponížil (46. Višněvský), Mlýnek. Nejlepší hráči: Dolejš, Demeter, Smejkal.



Ostatní výsledky 9. kola: Sigma Olomouc B – Zlín B 3:0 (1:0), 17. a 78. Richter, 82. Buchvaldek (PK). Líšeň – Hulín 1:1 (0:0), 83. Frimmel – 82. Šrom. Blansko – Vyškov 1:3 (0:2), 62. Píšek – 7. Kirschner, 32. vlastní, 57. Sečkář. Hlučín – Slovácko B 0:0. Mohelnice – Petřkovice 4:2 (3:1), 12. a 34. J. Heidenreich (druhý z PK), 24. a 49. Hapal – 27. Halaška, 60. Baranek. Uničov – HFK Olomouc 4:1 (2:1), 9. Swiech, 17. vlastní, 60. Krč, 62. T. Vasiljev – 10. Horka.



1. Vyškov 10 7 1 2 20:8 22

2. Uničov 10 5 5 0 21:10 20

3. Sigma Olomouc B 10 6 1 3 19:7 19

4. V. MEZIŘÍČÍ 10 5 1 4 27:21 16

5. Hlučín 10 4 4 2 17:12 16

6. TŘEBÍČ 10 5 1 4 17:15 16

7. Otrokovice 10 5 1 4 18:28 16

8. Petřkovice 10 4 2 4 22:20 14

9. Hulín 10 4 2 4 16:14 14

10. Slovácko B 10 3 4 3 12:14 13

11. Zlín B 10 4 1 5 15:19 13

12. Mohelnice 10 3 3 4 13:15 12

13. HFK Olomouc 10 3 2 5 8:23 11

14. Líšeň 10 1 4 5 12:16 7

15. Blansko 10 2 1 7 11:15 7

16. Kroměříž 10 1 3 6 12:23 6





Příští kolo: Vyškov – Hlučín, Petřkovice – Uničov, HFK Olomouc – Kroměříž, Hulín – V. MEZIŘÍČÍ, Sigma Olomouc B – Líšeň, Slovácko B – Mohelnice, Zlín B – TŘEBÍČ, Otrokovice – Blansko.⋌ (obi, poh)