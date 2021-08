Pelhřimov je svým způsobem unikátem. Poslední dvě sezony rozehrál na postup, divize mu stále uniká. „Pavla je mi líto. Přál bych mu, aby s týmem už postoupil,“ prohlásil před pár týdny Miroslav Zeman, bývalý kouč Žirovnice. Sympatizantů je ostatně více. „Přál bych jim postup,“ vyjádřil se Pavel Nenadál. Rozhodcovská persona, která po třech desítkách let mění roli. Bude vedoucím mužstva Košetic v 1. A třídě.

Každopádně pravděpodobnější je scénář, že nás čeká krajský přebor s velmi vyrovnanou špicí a dramatickým bojem o jedinou divizní vstupenku.

Pelhřimov sice v přípravě obstál, že čtyř utkání proti divizním soupeřům prohrál jen jednou (v neděli 4:2 ve Ždírci nad Doubravou), ale silnější než loni patrně nebude.

Důvodem je citelný zásah do jeho defenzivy. Týká se to stoperů. Rejthar toho v přípravě odehrál minimum, jeho parťák z poslední sezony Michal Naniaš se s fotbalem na krajské úrovni rozloučil. „Michala úplně nahradit nemůžeme. Byl to jeden z nejtechničtějších hráčů v soutěži,“ svěřil se Regásek.

I proto se otvírá šance pro konkurenty. Hovoří se hlavně o Speřicích. Fotbalisté z malé vísky u Humpolce přivedli z divizního Humpolce krajního obránce Řezáče. „Počítám, že právě Speřice budou hodně silné a Pelhřimovu to udělají těžké. Do špičky bude dál patřit Nová Ves a čekám, co předvede Sapeli Polná. Co vím tak posílila,“ zavěštil Nenadál.

Víc než Speřice lídra posledních sezon proháněli fotbalisté Nové Vsi. A ti pozice vyklízet nehodlají. „Chceme být na špici tabulk. Když už ne první, tak co nejvýše,“ zdůraznil kouč celku od Nového Města na Moravě Václav Pohanka.

A pozor ještě nejméně na jeden tým. Jak už naznačil Pavel Nenadál, Polná by mohla být po hubenějších ročnících hodně silná. Do kabiny Sapeli nakráčeli stoper Košík, který v minulosti zkoušel štěstí v třetiligové Vrchovině, a divizní starty u městského rivala sbíral Šimek.

Za tohoto stavu je zřejmé, že trenérovi Jiřímu Babínkovi by bylo loňské sedmé místo málo. „Chtěli být do pátého místa, s tím bych byl spokojený. Pohybovat se někde pod horní polovinou tabulky by pro mě bylo zklamáním, protože tým máme dostatečně silný,“ naplánoval.

Vzájemné zápasy favoritů krajského přeboru

2. kolo (8. srpna): Sapeli Polná – Speřice, 3. kolo (15. srpna): Speřice – Nová Ves, 6. kolo (5. září): Sapeli Polná – Pelhřimov, 7. kolo (12. září): Pelhřimov – Nová Ves, 11. kolo (10. října): Sapeli Polná – Nová Ves, Pelhřimov – Speřice.