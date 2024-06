V první glose k probíhajícímu mistrovství Evropy ve fotbale v Německu se sportovní redaktor Deníku zaměřil na premiérové vystoupení českého národního týmu i kompletně odehrané první zápasy ve všech skupinách.

Čeští fotbalisté (na snímku) podlehli na úvod letošního mistrovství Evropy v Německu favorizovanému Portugalsku jen těsně 1:2. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Svěřenci trenéra Ivana Haška to mají za sebou. Česká fotbalová reprezentace prohrála úvodní duel ve skupině F na Euru s favorizovaným Portugalskem 1:2. Vítězný gól přitom vstřelili Jihoevropané až ve druhé minutě nastavení poté, co předtím sudí doslova skandálně přehlédl jasný faul na českého beka Douděru.

Výhra Portugalců však byla zasloužená. Ale ne proto, že byli lepší a měli více šancí, ale proto, že dali více gólů než Češi. Zapomeňme na náhodu, štěstí či smůlu. Při rozhodujícím okamžiku zápasu nebyl Haškův tým dostatečně zkoncentrovaný a někteří hráči ve správných pozicích. Navíc jinak dobře hrající pravý bek Coufal prostě udělal velkou chybu, když posléze centrujícího hráče soupeře nechal projít do vápna. Zde se jen potvrdilo, že rychlost není vše, tu situaci chtělo „odstát“.

Výkon reprezentace v první půli nebyl dobrý, to viděli všichni. Po pauze už to bylo o něco lepší, ale pořád to nebylo ono. Podle mě byl největší problém v rychlosti. Ať už v rychlosti v přistupování k hráčům soupeře při bránění, s tím mají české týmy dlouhodobě velké problémy, ale také v rychlosti při rozvíjení vlastních útoků i nabízení se pro balon. Dnešní fotbal nelze hrát „vestoje“, čest výjimkám, které na to mají, viz Antonín Barák. Ale čeští fotbalisté jako by byli tak upření na to, že musí hvězdy soupeře ubránit, že už jim na nic jiného nezbývala energie.

První zápas je pryč, poskytl spoustu zkušeností i námětů, teď je jen přetavit v to pozitivní. Gólman Staněk zachytal velice dobře, obraná trojka funguje, to je první dobrá zpráva. Náhradníci Barák se Ševčíkem si pro zápas s Gruzií řekli o základní sestavu, v případě prvního jmenovaného by to skoro měla být povinnost. Útočníci moc prostoru ukázat své kvality nedostali, trošku zklamáním pro mě byl výkon Kuchty, od něhož jsem čekal, že to obráncům Portugalska trošku „osladí“, nestalo se.

Abych to shrnul. Sice jsme byli blízko zisku bodu, ale tu prohru bych neviděl tragicky. Stejně by Češi i tak museli zdolat jednoho z dua Gruzie, Turecko, ale možná by se začalo až příliš počítat, co stačí a co ne, a to s českými týmy pokaždé dopadne zle. Repre má svoji sílu, má se o co opřít z úvodního zápasu, teď už jen to prodat.

Na závěr pár slov k úvodnímu kolu základních skupin. Ukázalo se, že favorité to nebudou mít jednoduché. Snad vyjma domácích Němců a určitě Španělů jen horko těžko plnili svoji roli. Fotbal se dál vyrovnává, což je jen dobře. Největší senzací je rozhodně porážka Belgie, která proti Slovákům totálně selhala v koncovce. A opět, žádné štěstí, náhoda či smůla. Prostě musíte využít nabídnuté obrovské chyby soupeře, pak hrát odvážně, umět přidržet balon a neustále běhat (jaký to rozdíl oproti Čechům), to Slováci zvládli brilantně, a v neposlední řadě musí mít favorit den blbec v zakončení, tj. své příležitosti zahazovat. To pro změn zvládli na jedničku s hvězdičkou Belgičané.