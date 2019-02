Žďársko – Přerušili sérii vítězství. Fotbalisté Velkého Meziříčí B na svém hřišti pouze remizovali s Budišovem a po 6. kole I. A třídy – skupiny B už nejsou stoprocentní.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

ŠTĚPÁNOV – HROTOVICE 2:1



Po nemastné začátku z obou stran se jako první chytil Štěpánov, vypracoval si do poločasu několik pološancí, ale žádná z nich se neujala. Do kabin šla obě mužstva se spravedlivou bezbrankovou remízou. Po přestávce zaskočily Hrotovice domácí fotbalisty po rohovém kopu, na který si naskočil Furiš a trkl přesně. Poté si Štěpánov vypracoval místy až drtivý tlak se spoustou příležitostí. O vyrovnání se postaral v 64. minutě střídající Jan Veselský, jehož exkluzivní volej skončil za bezmocným brankářem. Obrat přišel deset minut před koncem, Kutnykova nepovedená skákavá střela z dvanácti metrů zaplula za zaskočeného Růžičku. „Kluci si za vítězstvím ve druhém poločase šli a za svou snahu byli zaslouženě odměněni,“ těšilo trenéra Štěpánova Michala Šikulu.



Góly: 64. Jan Veselský, 80. Kutnyk – 52. Furiš. Rozhodčí: Škorpík. ŽK: 1:2. Diváci: 80. Poločas: 0:0. Štěpánov: Sára – Buček, Sedláček, Kovalchuk, Jaroš – Karásek (55. Jan Veselský), Kutnyk, Tichý, Neudecker – Ludvík, Šikula.



TŘEBÍČ B – NOVÁ VES 2:0



Domácí mladíci sehráli s papírovým favoritem na umělém trávníku vynikající partii. Skóre se poprvé měnilo až ve druhém poločase. Po deseti minutách našel centrovaným míčem ve vápně Bendu a jeho hlavička skončila v síti.



V 59. minutě měl možnost vyrovnat po chybě Oberreitera při rozehrávce Ondřejka, který postupoval sám na gólmana. Kruba ho ale při kličce zastavil nedovoleně a musel pod sprchy. Mezi tyče se postavil Válek, který ve zbytku zápasu neudělal chybu a uhájil čisté konto.



Třebíčská juniorka byla i v deseti aktivnější a soupeře kromě několika závarů do ničeho nepouštěla. Pojistku přidal v 69. minutě Oura. Fotbalista z Pobřeží slonoviny vystihl chybnou rozehrávku a kličkou si vychutnal Novotného. „Bylo to těžké utkání s kvalitním soupeřem. My jsme se na Novou Ves ale dobře připravili a utkání zvládli i bez vyloučeného brankáře. Neměli jsme náhradního gólmana, a tak musel zápas dochytat útočník Válek, který to zvládl perfektně. Jsem maximálně spokojen, protože jsme hosty téměř do ničeho nepustili a je to cenné vítězství,“ pochvaluje si sportovní manažer HFK Třebíč Pavel Němec.



Góly: 55. Benda, 66. Oura. Rozhodčí: Doskočil. ŽK: 2:2. ČK: 1:0 (59. Kruba). Diváci: 50. Poločas: 0:0. Nová Ves: P. Novotný – Jakub Šandera, Havlík, P. Šandera, Bureš (72. Starý), Tomáš Novotný, Nejedlý, Josef Šandera, Ondřejka, Tomáš Novotný II, Jan Šandera (64. V. Novotný).



VLADISLAV – VRCHOVINA B 2:3



Domácí doplatili na střeleckou nemohoucnost. To hosté byli efektivnější a už v 10. minutě otevřel skóre Šmída. V 21. minutě rezerva Vrchoviny zvýšila Polnickým. Vladislav se přece jen dočkala po půlhodině hry, kdy dvěma slepenými góly v podání Slabého a Petze srovnala krok. Hostitelé ale po změně stran i přes řadu příležitost, kdy nevyužili ani ty nejvyloženější, obrat nedokonali a to soupeř potrestal. V 61. minutě se po rohu prosadil Polnický a svým druhým gólem v zápase rozhodl.



Góly: 33. Slabý, 35. Petz – 10. Šmída, 21. a 61. Polnický. Rozhodčí: Masopust. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Poločas: 2:2. Vrchovina B: P. Skryja – Bača, Košík, Drdla, Blažíček (84. Němeček), J. Skryja, Kolařík, Sodomka, Šmída, Laštovička (60. Vašíček), Polnický (76. Starý).



V. MEZIŘÍČÍ B – BUDIŠOV 1:1



Na umělou trávu přeložené utkání nabídlo vyrovnaný první poločas. Poprvé zahrozili domácí, ve 24. minutě střílel po Malcově přihrávce Jakeš, u tyče trefil jen stojícího obránce, míč se odrazil k Veselému a jeho ostrá střela mířila vedle. Budišov hrozil zejména ze standardních situací, na něž byli domácí dobře připraveni.



Po přestávce oživil domácí souhru Pokorný. První vážnější šanci si hosté vytvořili v 71. minutě, kdy se k míči po zřejmě ofsajdovém postavení dostal Karel Nováček a balon propasíroval do brány. „Šlo o minimálně dvoumetrový ofsajd, stál jsem zrovna v rovině obrany, takže jsem to dobře viděl. Pomezní tím výrazně ovlivnil zápas,“ nechápal zaspání pomezního trenér Velkého Meziříčí Libor Smejkal.



Jeho tým verdikt zdravě naštval a před brankářem osamocený střídající Bouček rychle vyrovnal. V závěru si domácí vytvořili velký tlak, jenže tři gólové šance Ráčkem, Součkem ani Malcem nevyužili. „Hlavně tu hlavičku Malce z malého vápna mám před očima ještě teď. Že z toho nebyl gól, nechápu,“ zoufal si Smejkal.



Góly: 76. Bouček – 71. K. Nováček. Rozhodčí: Šrámek. ŽK: 1:2. Diváci: 40. Poločas: 0:0. V. Meziříčí B: Simandl – Malec, Halámek, O. Kafka, J. Kafka (65. Bouček) – Souček, Vítek (74. Bradáč), Jakeš (54. Pokorný), Ráček, Veselý – Liška.



ŽĎÁR B – KOUTY 0:3



Ve vyrovnaném utkání byly Kouty bojovnější. V první půli toho fotbalově ladění diváci příliš neviděli. Domácí si vytvořili jednu šanci, Kouty sotva tu. A tak o všem podstatném rozhodly dvě minuty ve druhé půli. V 52. minutě zapadl do sítě nepovedený centr Semráda. Hosté se dostali na koně a stejný hráč poté využil chyby ve žďárské defenzivě, kdy zužitkoval nabídnutou šanci k dorážce.



Žďár se ještě chvíli hledal, ale poté se začaly misky vah překlápět. „Vzchopili jsme se, jenže pak byl po druhé žluté kartě úplně zbytečně vyloučen Bojda a to nás definitivně srazilo. Přitom jsem ho před zápasem upozorňoval, aby si dal na karty pozor,“ štvalo trenéra Vítězslava Machatku.



V závěru udeřil Havelka na konečných 0:3.



Góly: 52. a 54. Semrád, 90. Havelka. Rozhodčí: Niederle. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (79. Bojda). Diváci: 100. Poločas: 0:0. Žďár B: Sobotka – Havlík, Řeháček, Gančev, Růžička – Jelínek (83. Toman), Jun, Frieb, Šandera (60. Peňáz), Kunstmüller – Bojda.