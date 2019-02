Žďár nad Sázavou – Byl to velký úspěch, kterého fotbalový klub ve Žďáře nad Sázavou loni v létě dosáhl. Od letošního ročníku má totiž oddíl přidělené Sportovní středisko mládeže (SpSM).

Ve fotbalovém Žďáře by díky Sportovnímu středisku mládeže měli za pár let sklízet sladké plody. | Foto: FC Žďas Žďár n. S.

„Již desítky let se v klubu mluvilo o možnosti získání sportovního střediska mládeže. V posledních pěti letech, hlavně díky náborovým akcím, se zde vytvořily velmi silné počty hráčů, se kterými můžeme pracovat. Na získání licence se podílelo několik lidí z vedení klubu, ale vlastně i všichni trenéři, kteří zde výborně pracují s mládeží,“ vysvětluje sekretář mládeže a SpSM Petr Procházka.



NELEHKÁ CESTA K LICENCI



Pro to, aby oddíl mohl slavit přidělení licence, však bylo nutné vykonat obrovský kus práce. „Udělení licence předchází plnění věcí jak po sportovní stránce, tak i po stránce zázemí klubu. K tomu nám nahrála také výstavba nových kabin pro mládež, která by měla být již brzy dokončena. Navíc musíme splňovat mnoho dalších bodů, např. hřiště s umělým povrchem, travnatá tréninková hřiště, zajištění tělocvičen,“ popisuje Procházka.



Hlavní přínos SpSM v bývalém okresním městě není pouze pro klub FC Žďas, ale v podstatě pro celý region. „Vždyť nejbližší sportovní střediska jsou v Jihlavě, Třebíči a Havlíčkově Brodě. Díky sportovnímu středisku dáváme možnost se klukům a holkám z našeho regionu kvalitně fotbalově rozvíjet pod vedením zkušených trenérů, kteří mají licence UEFA A či B. Navíc mohou hrát velké množství kvalitních zápasů v nejvyšších žákovských soutěžích,“ říká šéftrenér mládeže a SpSM ve Žďáře Josef Chmelík.



„Moc bychom si přáli spolupracovat s co největším počtem klubů z regionu. Vždyť v MSFL a divizi dospělých startuje pravidelně cca pět okresních mužstev. V dorostenecké divizi však už hrají jen dva zástupci okresu a v žácích do letošního ročníku nezasáhl nikdo. To se zákonitě musí v budoucnu projevit. Pokud nezačneme kvalitně pracovat s mládeží a neumožníme jim hrát vyšší soutěže, budou muset mužstva kvalitní hráče kupovat,“ dodává šéftrenér Chmelík.



Od letošní sezony tak oba týmy mladších žáků FC Žďas hrají v kategorii U12 a U13 žákovskou ligu. Týmy starších žáků U14 a U15 pak působí v žákovské divizi.



Celky mladších žáků si na podzim mezi republikovou elitou počínaly velice nadějně a sedmé, resp. desáté místo jsou výborným úspěchem. Naproti tomu starší žáci se pohybují na chvostu svých podzimních tabulek.



„Právě tyto dvě kategorie doplácejí na pozdní přechod z krajského přeboru. Kvalita utkání v divizi je prostě nesrovnatelně vyšší. Každý zápas je pro kluky obrovskou školou, ale i velkým vkladem do budoucnosti. Právě sportovní stránka je největším plusem získání SpSM. Samozřejmě ani nám se nevyhnuly porodní bolesti, vše je pro nás nové, na což si musíme zvykat. Více mužstev znamená potřebu vyššího počtu trenérů, tím i větší zatížení na tréninkových plochách. V soutěžích se hraje s odlišnými pravidly, v neposlední řadě je větší zátěž na dopravu,“ říká šéftrenér žďárské mládeže.



JAKÝ JE DALŠÍ VÝHLED?



Logicky se tedy nabízí otázka, zda je v silách města velikosti Žďáru, respektive celého regionu, udržet kvalitativně, ale i kvantitativně SpSM v dlouhodobém horizontu?



„Pokud se nám nepodaří dostat na stejnou loď i ostatní oddíly z regionu, bude to velký problém. Náš názor je, že sportovní středisko do tohoto regionu patří. Naším cílem není přetahovat velké množství hráčů z menších klubů, a tím jim likvidovat jejich mládež, ale rozvoj a fotbalový růst těch talentovaných. A to, že jich v tomto regionu vyrůstá dostatek, svědčí mimo jiné i fakt, že okresní výběry U12 již několik let pravidelně postupují do moravského či republikového finále. V loňském roce dokonce tato kategorie vybojovala titul mistra republiky. Je jen na nás, trenérech a funkcionářích všech oddílů, zda dáme těmto klukům šanci se dál rozvíjet. Jak již bylo zmíněno, největší profit by měl ze SpSM mít, v horizontu několika let, fotbal dospělých, nejen ve Žďáře nad Sázavou, ale v celém žďárském okrese. Je jasné, že hráči, kteří dostanou možnost trénovat čtyřikrát týdně pod vedením kvalitních trenérů a mají možnost týden co týden hrát náročná utkání se špičkovými týmy, mají větší šanci se prosadit ve vyšších dospělých soutěžích. Samozřejmě ne každému se to povede. Záleží především na hráči samotném, jeho přístupu a cílevědomosti,“ nechal se slyšet Josef Chmelík.



„V současné době je moc složitou prací hledat trenéry. Obětovat spoustu volného času trénování je opravdu velice náročné. V posledních pěti letech jsme v klubu hodně pracovali s trenérským vzděláním, což se nám také začíná vracet. V této době máme od kategorie školičky až po starší dorost 20 licencovaných mládežnických trenérů, což je myslím výborné číslo. Proto bych chtěl všem trenérům, ale i městu Žďár za vybudování nového zázemí pro mládež, moc poděkovat,“ ocenil na závěr sekretář mládeže Petr Procházka.