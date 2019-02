Herálec - Jak noc a den. Fotbalový Herálec zase jednou ukázal, že fanoušky, kteří na jeho utkání chodí v hojném počtu, umí bavit. Naposledy se o tom přesvědčil Rantířov, jenž na podzim smetl oslabený tým kouče Jiřího Skály 7:1.

Kormidelník Jiří Skála hned osmkrát s potěšením přihlížel, jak se rozvlnila rantířovská síť. | Foto: Veronika Ostrčilová

Sladká odveta se nesla v přesně opačném duchu a Rantířov po utkání rychle zmizel ze hřiště po dělostřelecké kanonádě 8:2. „Předvedli jsme parádní fotbalové momenty. Přitom se nedá říct, že by nám tam spadlo všechno, do čeho jsme kopli. Sudí nám třeba jeden gól neuznal," nastínil Skála, že osmibranková sklizeň byla zasloužená.

Herálečtí se na jaře představili vůbec poprvé. Start na těžkém terénu zvládli na výbornou. Drtivé vítězství se začalo rodit na začátku druhé půle, kdy tři rychlé branky na 5:1 dodaly týmu potřebný klid. Poté už se domácí fotbalem jen bavili. „Hřiště nebylo ideální, nicméně my jsme rozhodli svojí kvalitou. Myslím, že se bavili jak diváci, tak hráči. Pokud jsme kompletní, tak si myslím, že s námi bude mít problém každý soupeř," zamyslel se Skála, jenž už má kam sáhnout i v případě střídání. „Dnes už máme na lavičce hráče, kteří jsou schopní zápas zkvalitnit. Točit můžeme podle formy čtrnáct patnáct kluků a to je znát. Pokud se nám ale zase tři lidi zraní, jsme opět někde jinde, podobné to ale je u všech mančaftů."

Jak si ale vysvětlit obrovský výsledkový rozdíl ze vzájemných měření?

„Po třech kolech jsme byli první, jenže do Rantířova jsme jeli prakticky v devíti lidech. Desátý měl horečku, jedenáctého trápila voda v koleni, dohrávali jsme v deseti. Tenkrát se to bohužel sešlo a ten výsledek byl jen logickým vyústěním," zavzpomínal kouč na výbuch 7:1.

Pro celek ze severu Žďárska vysoká výhra žádné změny nepřinese. „Prioritou je pořád záchrana," uzavřel Jiří Skála.